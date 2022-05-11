的士加價｜司機：落後通脹惟憂客源流失　批政府無規管網約車爭客

行政會議昨日（10日）通過的士加價建議，市區、新界及大嶼山三類的士同由今年7月17日起加價，紅藍綠的士落旗收費一律加3元，首段跳錶每跳加兩毫，後段跳錶每跳加一毫，加幅較業界早前建議低。



汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊批評，加價已滯後四年，根本追不上通脹，但坦言加價後初期將流失更多客源，收入將大減四分一，呼籲車主不要太快加車租。他又指，政府一直無規管網約車等非法載客車輛，卻將業界衰落問題歸咎於司機愈來愈年長和服務不佳，促請政府提出方案、加緊規範，以改善業界的問題。



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汽車交通運輸業總工會︰運輸署只補貼車主 司機無法受惠

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠早上在港台節目《千禧年代》表示，今次加幅滯後逾四年，形容跳錶只是「酌量式」加，根本追不上通脹，他又指疫情下乘客減少，令收入大減，批評運輸署「厚此薄彼」，只補貼車主，司機卻無法受惠。

他預料加價生效初期，乘客量會進一步減少，收入或會大減四分一，「每次加價乘客係少咗嘅，可以唔搭就唔搭，𠵱家交通咁方便，咁如果你再一下子加得太過犀利，變相乘客量少，就直接影響到司機嘅收入」，呼籲車主觀望司機收入有否增加才加車租。

行政會議通過最新的士加價方案︰

（立法會文件截圖）

被問到的士加價後，乘客會否轉投網約車，他坦言會出現此現象，但認為網約車將會跟隨加價，「佢係睇住我哋嚟打」。他批評，政府一直無管理網約車等非法營運車輛，卻歸咎的士司機平均年齡不斷增加、服務態度不佳，「你點樣去改善呢個行業？唔係我哋去改善加嘛，你法例上係點樣規範？到𠵱家為止我都未見政府能夠可以令整個業界提升服務。」

的士小巴商總會︰對加價幅度感到失望 相信車租不會即時加

香港的士小巴商總會理事長周國強亦表示，對今次加價感到失望，強調油價增幅逾一倍、車殼成本亦增加33％至32萬元，保險的增幅更達70％，今次加幅僅11％，遠低於通脹，形容是「唔貼地」，認為車主加車租的機會不大，只會減少補貼司機，以追上疫情前的車租，他又相信車租不會即時加，可能會在半個月至一個月入慢慢增加。

他又指，今次加價幅度遠差人意，難以吸引年輕人入行，亦難以提升服務質素，批評政府是「自己打自己嘴巴。」他促請政府參考港鐵的票價檢討機制，讓的士等其他公共交通工具也可以衡常檢討票價。

身兼交通諮詢委員會委員的立法會議員林智遠表示，的士「疫市」加價不高，但對市民觀感不佳，又反問「經營不善或者經營困難嘅時候，係咪應該減價唔係加價呢？業界佢哋都知道，佢哋有啲競爭力大啲，就係唔按咪標收費嗰啲就門庭如市」，他認為的士業界要反思如何保持質素和競爭力，又建議政府推動業界善用科技接客，並支援新人入行。