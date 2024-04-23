消委會50周年｜黃鳳嫺倡推動網約車合法化　研檢測範圍擴至港周邊

消委會早於1974年成立，今年踏入50周年，本期《選擇》月刊封面以啤酒檢測及50周年圖案，替代以往的封面人物，消委會總幹事黃鳳嫺認為該設計更具有標誌性。對於未來的目標，她表示會繼續提出法例倡議，包括爭取規管醫學美容、境外樓宇買賣、家居裝修，並研推動網約車合法化。



消委會並考慮跟隨時代作出改變，黃鳳嫺提到會探討測試周邊地區的產品。「因為香港人去唔同地方買嘢，究竟我哋要唔要擴大呢？呢個係我哋探討緊嘅題目。」



消委會《選擇》月刊第570期並不封面代言人。（消委會網頁相片）

籲市民提出訴求 消委會再考慮做測試

《香港01》早前直擊消委會成立50年來首次的啤酒測試，不過消委會每年究竟如何選題，以保障消費者的權益。黃鳳嫺表示，長青產品如抽濕機、煮食爐、冷氣機、床褥等，需要依時依候測試一次；另一種則為時事性，例如韓國驗出衞生巾含致癌物，消委會立即採取行動，檢測香港市面產品是否安全。

黃鳳嫺續指，消委會內不同範疇的專才，一直監測各類型產品標準，並閱讀海外的學術研究，一旦發現標準更改，或存在預示性問題，亦會測試相關產品。至於地區組織、區議員或市民反映的消費問題，以及傳媒相關報道，同樣會考慮研究。

所以我哋好鼓勵消費者將佢哋訴求，透過電郵或唔同社交媒體話畀我哋聽。我哋好樂意聆聽佢哋聲音。 消委會總幹事黃鳳嫺

最新一期封面揉合啤酒及50周年圖案︰具標誌性

1985年12月15日，消委會出版第110期《選擇》月刊，破天荒邀請當紅明星「哥哥」張國榮擔任封面人物，從此消委會每期均會邀請藝人擔此重任。但今個月第570期《選擇》月刊便不設代言人，封面以啤酒及50周年圖案代替。黃鳳嫺認為具有標誌性，「若果50周年嘅標誌可以喺啤酒出現，其實都係一個好特別嘅封面。」

黃鳳嫺透露，封面人物的形象必須正面，與該期的測試產品沒有利益衝突。她藉此感謝過去多期參與封面的明星，「免費㗎，做義工㗎，所以我哋每一次都好感謝佢哋。以前純粹影相，但𠵱家咩都多媒體，所以短短兩三個鐘頭，一方面幫我哋影相，一方面又要幫我哋拍片。」

消委會總幹事黃鳳嫺透露，《選擇》月刊封面人物的形象必須正面，與該期的測試產品沒有利益衝突。（歐陽德浩攝）

若下次再做啤酒測試 考慮於網上買樣品

對於未來的目標，黃鳳嫺表示，社會已踏進數碼消費的世界，除了聚焦在香港的消費外，亦要擴大關注至周邊地區。「例如做產品測試，究竟我哋點樣揀選產品去做測試，因為香港人去唔同地方買嘢，究竟我哋要唔要擴大呢？呢個係我哋探討緊嘅題目。」

問到是否與北上消費熱潮有關，黃鳳嫺認為，港人到深圳或大灣區購物，只是其中一方面的實體消費。她反而提到近年盛行網購，若以啤酒測試為例，可考慮在網上購買其他品牌，「如果再做第二次，會唔會做網上品牌？」

▼4月15日消委會公布啤酒測試結果▼



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消委會︰提供正確無誤資訊為首位

消委會不時被坊間稱為「無牙老虎」，黃鳳嫺便提到消委會的三個目的。首先為消費者提供正確無誤的資訊為首位，第二是推動業界進步，第三是倡議制定法例，例如當年《電氣產品安全條例》便因而修成正果。

黃鳳嫺解釋，定期測試只為推動業界進步，「唔係話想整死任何一個品牌」，認為只有公開評分才可構成競爭。她並強調未來將繼續提出法例倡議，希望能夠爭取規管醫學美容、境外樓宇買賣，以及家居裝修等相關行業。

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讚政府引入的士車隊發牌制度

「如果你問我貪多個，就係個人化點對點網約車市場。」黃鳳嫺又提到，多年前已倡議網約車以循序漸進合法化，並讚揚政府引入的士車隊發牌制度，為踏出第一步。但她認為若市民反應冷淡，則需要再考慮推動網約車合法化。