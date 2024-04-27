警方旺角裝15組閉路電視有成效　蕭澤頤指半個月破兩宗案共拘4人

警察學院今日（27日）舉行結業會操，共有27名見習督察及172名學警結業。警務處處長蕭澤頤在會操結束後表示，早前警方在旺角安裝15組閉路電視，成效非常顯著，半個月內已偵破兩宗案件，包括管有仿製器及槍械案及行劫案，分別拘捕3名及1名男子。他指，目標於下個財政年度合共安裝2,000組閉路電視。



蕭澤頤又指，最新2023年至2024年財政年度，共有11,698人投考警隊，相比上年度的7,997人，錄得46%升幅，認為數字上令人鼓舞。他強調會採取積極招募策略，例如今年5月份將到廣東省及福建省展開招募。



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下個財政年度在各區共安裝2000組閉路電視

警方近日率先在旺角安裝15組閉路電視，以測試相關技術。警務處處長蕭澤頤表示成效非常顯著，在短短半個月已偵破兩宗嚴重案件，包括一宗管有仿製器及槍械案，共拘捕3名男子；以及一宗行劫案，同樣透過閉路電視於24小時內，拘捕一名涉案男子。

蕭澤頤透露，相關技術經過優化後，將在各區的罪案黑點，再安裝600組閉路電視，其後下個財政年度安裝餘下的1,000多組，即合共安裝2,000組。

蕭澤頤續指，世界各地已安裝閉路電視維持治安，例如英國早於90年代開始採用，至今已有730萬組，其中人口規模達900多萬的倫敦，更已安裝超過80萬組。至於鄰近地區的新加坡亦目前已安裝9萬組，目標在2030年增至20萬組。

警務處處長蕭澤頤。（黃浩謙攝）

蕭澤頤︰各地安裝閉路電視後 罪案率顯著下降

蕭澤頤說，各地在安裝閉路電視後，罪案率顯著下降，相信本港長遠是否需要再安裝閉路電視，市民心中自有答案。

警方已與私隱專員公署溝通

被問到私隱保障方面，蕭澤頤表示已邀請獨立顧問公司評估，並與私隱專員公署溝通，取得相關意見。而警方在收集意見後，已將閉路電視告示的高度降低，並放在二維碼的圖案，加插警方的電話號碼。「我可以同所有市民大眾肯定講一句。我哋一定係會按照相關嘅法例、條例同指引，我哋一定會跟足。」

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投考警隊錄46%升幅

警務處近年人手空缺，蕭澤頤表示，最新2023年至2024年財政年度，共有11,698人投考警隊，相比上年度的7,997人，錄得46%升幅，當中督察及警員分別升49%及44%，因此他認為數字上令人鼓舞。

蕭澤頤指，採取積極招募的策略，持續舉行「內地招募快線」，例如今年5月份將到廣東省及福建省展開招募。本地方面，警方將於6月16日再舉辦「警察招募體驗日」，同月29日及30日更「走入社區」，在葵芳新都會廣場設招募站，提供資訊及即場小組面試。

蕭澤頤並指，目前編制上有約6,000個空缺，大部份為員佐級警員。但他強調，警方最重視投考人的質素，例如每8人投考警員，只招聘1人；督察更要每32人，才有1人成功受聘。

市民倘遇可疑來電、網購賣家、交友邀請、招聘廣告、投資網站，可在「防騙視伏器」輸入相關平台帳戶名稱或號碼查核風險級別。

大部份騙案錄得下跌 僅投資騙案升55.2%

此外，近年本港詐騙數字令人關注。蕭澤頤表示，今年騙案首季為8,996宗，相比去年同期的8,886宗，錄得0.9%升幅。當中電話騙案跌20.5%、網戀騙案跌28.1%、網購騙案跌28.6%，網上求職或釣魚騙案亦跌超過40%。僅投資騙案錄得55.2%升幅，涉及款項超過9億元，拉高整體騙案數字。

蕭澤頤提醒，騙徒通常在社交媒體，聲稱「高回報低風險」誘騙受害人。其後騙案集團存放盈利至受害人戶口，獲取其信任，然而受害人卻忽視本金仍在騙案集團手中。

蕭澤頤呼籲市民盡快下載「防騙視伏器」，又指自2月26日新增3個功能後，截至至4月中，每日平均接獲舉報95個可疑網站、434個可疑電話。他說，當警方收到所有情報後，經核實後會放進資料庫，以減低市民受騙機會。