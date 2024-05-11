蕭澤頤：去年騙案總損失金額達91.8億　每13分鐘便發生一宗騙案

警務處處長蕭澤頤今日（11日）出席少年警訊一項活動致辭時表示，去年與騙案相關的總損失金額達91.8億港元，即平均每日損失2,500萬港元，每13分鐘便發生一宗騙案。他指，騙案的影響不僅限於金錢損失，還對受害人及家人造成長期的情緒和心理創傷，呼籲市民善用科技推廣防騙信息，推廣警方的「防騙視伏App」，構建「防騙智慧城市」。



警務處處長蕭澤頤今日（11日）出席少年警訊創新科技大賽頒獎典禮。（政府新聞處）

少年警訊今日在香港會議展覽中心舉行「少年警訊創新科技大賽2023-24」頒獎典禮暨嘉年華。警務處處長蕭澤頤、中國銀行（香港）資訊科技部總經理翁暉、教育局常任秘書長李美嫦及警務處副處長（行動）周一鳴擔任主禮嘉賓，並頒發88個奬項予超過145名得奬者。

蕭澤頤表示，今屆初小組繪畫比賽中加入了「網絡安全」和「資訊素養」的主題，亦於其他組別設有「最安全城市獎（網絡安全）」，希望藉此鼓勵青少年透過設計推廣資訊素養，同時加強他們對資訊安全風險、網上欺詐和不良資訊的認識，以免墮入網上陷阱。

同場亦舉行一連兩日的創科嘉年華，現場除了有攤位介紹得獎及入圍作品外，還有多個加入創科元素的遊戲攤位。數碼警政展示區亦介紹HKSOS智慧搜救手機應用程式、「防騙視伏App」和巡邏機械人等項目的應用，讓市民了解警隊如何運用科技提升工作效能。