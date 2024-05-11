海關本年度聘90名督察　大學二、三年級生可投考　5.16起接受申請

香港海關學院今（11日）舉辦海關督察招聘體驗日，海關學院院長黎景豪表示，今年目標為增聘90名督察，於5月16日至6月5日期間接受申請，並會開放督察職位予二、三年級大學生報名，通過考核者可在完成學位後才受訓。他亦指，去年約7500人投考督察一職，比起2022年上升7成，籲有志投考者勿「臨急抱佛腳」，並參考海關網站的示範影片以做準備。



海關學院舉行體驗日，向有意投考的人簡介體能測試等要求。（海關提供圖片）

海關下星期四起至6月5日招募督察，預計聘請90人，黎景豪表示，今年會開放督察職位予二、三年級大學生報名，通過考核者可在完成學位後才受訓。他又強調，除本地大專生外，海關亦非常著重向內地及海外升學的香港學生宣傳，其中去年有接近300名內地生申請海關工作，佔整體申請約3.8%。他補充，去年約7500人投考督察一職，比起2022年上升7成。

他呼籲有志投考的考生不要「臨急抱佛腳」，應盡早參考海關網站的示範影片以做準備，另亦應多留意社會時事，了解國家發展及世界格局，同時思考自身專業及才能，如何在海關工作中發揮。