五一｜港海關與內地澳門海關通報口岸情況　並向旅客宣傳消費權益

內地勞動節黃金周假期明日（1日）展開，本港海關制訂措施確保各口岸人流及車流暢順，亦會與內地及澳門海關保持緊密聯繫，實時通報各口岸的最新情況，適時作出協調及部署。此外，加強巡查各區購物熱點，並到陸路口岸和各區購物熱點派發單張，以保障及推廣本地消費者和旅客的權益。



海關今日（30日）表示，為迎接黃金周期間訪港的內地旅客，已制訂一系列措施，確保各口岸人流及車流暢順，亦會加強巡查各區購物熱點，到陸路口岸和各區購物熱點派發單張，以保障及推廣本地消費者和旅客的權益，務求為訪港旅客創造良好的

海關關長何珮珊今早到羅湖管制站及高鐵西九龍管制站視察，了解及指導口岸在內地勞動節黃金周的部署。她表示，海關將靈活調配人手確保各口岸運作暢順，加強各口岸的清關工作，確保旅客可快捷暢順地過關。海關亦會與內地及澳門海關保持緊密聯繫，實時通報各口岸的最新情況，適時作出協調及部署。

為迎接內地勞動節黃金周期間訪港旅客，海關加強宣傳和向內地民眾分享有關消費保障資，已在微信和抖音製作宣傳短片，向內地民眾分享常見的不良營商手法，提醒旅客在購物時須保持警覺，亦提醒旅客有關進出口受管制物品及禁運物品的規定，以免觸犯法例。

海關亦自上周六（27日起）展開特別行動，於黃金周期間加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》，亦會到油尖旺和銅鑼灣等旅遊購物區的參茸海味店、藥店及珠寶首飾等店舖進行宣傳教育，提醒零售商戶和旅遊從業員遵規定。