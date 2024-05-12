母親節｜照顧自閉輕度智障兒不言累　母感動兒子成長變得有人情味

今日是母親節，九巴昨日（11日）邀請特殊學校一班學生到九龍灣車廠，製作母親節禮物。他們親自設計巴士車身，由義工將畫稿印貼在巴士模型，藉此向母親表達愛意。有媽媽獲九巴邀請，分享平日照顧自閉症及輕度智障兒子的辛酸，幸與丈夫並肩同行，師長悉心教導下，兒子有所成長，變得更有人情味，例如知道她腳痛，出街時主動幫忙挽手袋。母親節願望不一定宏大，她笑言只想兒子暑假學會開爐煮飯，「至少都識煮嘢食」。



九巴邀請匡智會屯門晨輝學校的13位學生，昨日到九巴九龍灣車廠，親自設計及製作「母親節」巴士模型禮物。他們繪畫巴士車身，由義工將畫稿印貼在巴士模型，讓學生藉巴士向母親表達心意。患有自閉症及輕度智障的中二生譚宇翹，在模型巴士車身，畫上最愛吃的海鮮和飲茶點心。其母獲九巴邀請，分享照顧宇翹的點滴。

照顧特殊教育需要的子女需要耐性與心力，譚媽媽表示，宇翹與一般自閉症兒童情況類同，對別人的表情和情緒認知較模糊，「即使你鬧佢，佢都唔會明」，亦不擅於表達自己，「佢著襪條縫線壓到唔舒服都唔會講，佢唔知自己唔舒服」，所以作為父母，更要細心照顧兒子的起居飲食。

父憶兒子車廂內吵鬧 陌生人指責「唔識得教仔」感委屈

宇翹學習速度較常人慢，情緒較易受外界影響而波動。譚爸爸表示，自閉症兒童對聲音特別敏感，身處嘈雜的環境，會導致情緒不穩。他憶述，以往帶宇翹乘坐輕鐵外出，兒子不時會在車廂內吵鬧，曾有陌生人指責夫婦二人「唔識得教仔」，令他們感到十分委屈。譚爸爸坦言：「照顧宇翹唔大壓力，啲壓力係來自四周圍人嘅唔理解」。

不過，二人未有洩氣，繼續用心照顧宇翹，兒子亦在學校的教導下，漸有成長。譚媽媽指，宇翹小時候性格固執，自己和丈夫在開導兒子時更要花心思。譚爸爸說：「我哋會用圖卡去教佢，但呢個世界係不斷變嘅，所以為咗令宇翹適應，我哋會整亂啲圖卡」，希望令宇翹明白並非所有人都會遷就他，自己亦需要去適應世界。

感兒子長大變得有人情味 坐車會主動讓座

譚媽媽亦留意到兒子變得更有人情味，令她十分感動，例如宇翹坐公共交通工具時，會主動讓座予有需要的人，「佢知道我會腳痛，平時行街嘅時候會主動幫我拎手袋。喺單車徑附近行嘅時候，會同我講：『媽媽小心，有車』」。

一年一度母親節，有時對子女未必需要有宏大願望。她說，以往宇翹需要用一個暑假，學習一些生活技能，例如開傘、收傘的動作。被問及今年暑假的學習目標，譚媽媽笑言，只想宇翹學會開爐煮飯，「至少都識煮嘢食」。

教導宇翹視覺藝術科的伍老師（右二）表示，在發現宇翹喜歡畫畫和寫字後，會多鼓勵他發展自己的興趣，她指，宇翹的畫「好得意」，有自己的風格。（何倩瑜攝）