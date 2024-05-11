母親節｜旺角花墟現抗北上低價康乃馨賣$38盆　店主稱生意跌四成

今日（10日）是母親節前夕，旺角花墟下午出現不少買花人流，但在北上消費熱潮下，大多商戶為了吸引港人買花，推出「母親節康乃馨套裝優惠」，甚至超低價出售康乃馨，最便宜低至一盆賣38元、兩盆60元。有市民花250元買花慶祝，亦有常客認為今年花價不算貴，沒有加價，因此購買100多元的玫瑰贈予家人。



不過，有店主指今年市道不似預期，生意相比去年母親節大跌四成，考慮今日提早關店以減輕成本。雖然他不清楚是否與北上熱潮有關，但他坦言「啲人唔知去晒邊」，並笑說︰「再係咁，下年你都唔使嚟訪問，呢條街到時都執到七七八八。」



+ 5

多間花店仍有大量康乃馨並未售出

又到母親節，不少孝順子女選擇購買康乃馨，向母親表達心意。近期不少港人熱愛北上買一束束鮮花回港，因為價格便宜，最低價一般只需10元人民幣。在北上消費熱潮下，記者今午3時到旺角花墟觀察，街道上人流不如以往人山人海，但仍有部份市民手執一束鮮花，為慶祝母親節作準備，而多間花店仍有大量康乃馨並未售出。

現場所見，多間花店的康乃馨價格都頗便宜，不少花店推出「母親節康乃馨套裝優惠」，以70至100元不等的親民價吸引顧客，更有花店以超低價出售，例如買一盆38元、兩盆60元；買一束50元、兩束則80元，即平均一束只需40元，十分優惠。

店主周先生稱今年市道不如預期，笑指「下年你都唔使嚟訪問，呢條街到時都執到七七八八。」（資料相片）

店主︰生意相比去年母親節跌四成

「明一園藝」店主周先生表示，今年市道不如預期，街上人流較以往少，生意相比去年母親節大跌四成。他考慮今日提早關店，避免浪費薪金及電費，又笑指「清唔清靜肉眼睇到啦，下年你都唔使嚟訪問，呢條街到時都執到七七八八。」

有別於過往大時大節起價，周先生受銷情影響，已決定減價促銷。同時除了母親節外，內地節日「520」（網絡情人節）將至，他透露玫瑰花一束只售200多元，認為定價已相當宜人。「如果出去食餐飯，豐富啲都要幾十蚊啦。」

另一名不願露臉的店主直言「就執笠」，他透露生意相比去年跌三至四成，「慘到乜咁，賣畀個客要講到牙血都出先賣到。」他批評食環署及警方最近一周在花墟多次演習，以致人流減少，並稱若然捱不住倒閉，「有咩嘢咪搵政府幫手。」

市民侯小姐和兒子們到花墟買花慶祝母親節，她指，今年買花大約用了250元，與往年的價錢差不多，認為花價合理，她預計一家人慶祝母親節會花費約千元。兩位兒子雖然未有能力購買花束予母親，但亦有精心挑選花束，向侯小姐說「母親節快樂」。

花墟常客陳先生表示，今年花價不算貴，沒有加價，且價錢合理，自己則買了一百多元的玫瑰打算贈予家人。近年北上買花成熱潮，不少人認為內地買花價格實惠，比香港便宜，但陳先生就認為花墟的花都是從國內送來的，「上去買花落翻嚟會又迫又殘曬」，相比價錢，陳先生更重視品質。

范先生今日帶女兒到花墟一起買康乃馨小花束，范先生指，今年的花價有便宜一點，今次大約花費70元買一小束花和女兒一起贈予太太，問及母親節預算，范先生則笑指，沒有預算，相信是禮輕情義重。