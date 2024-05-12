發呆比賽遇大雨延後1小時舉行　參賽小朋友帶書到場　稱有助表現

「發吽哣大賽」今日（12日）於茶果嶺海濱公園舉辦，惟因天雨因素比較押後大約1小時後舉行。有參加的小朋友對比賽很有信心，「有時成日喺屋企發呆俾阿媽鬧，今次發呆放鬆一個鐘咪玩下」，另有小朋友帶考試書本到場，稱有助今日發吽哣的表現。



為促進大眾了解及關注精神健康和睡眠健康的重要性， 發展局和海濱事務委員會聯同香港遊樂場協會攜手舉辦關注精神健康企劃「Chill 想放鬆祭」， 今日於茶果嶺海濱公園舉辦「發吽哣大賽」。不過因天雨影響，活動一度暫停，雖比較場地有瓦遮頭，但雨水仍沾濕場內瑜珈墊，比賽需延後約一小時才繼續。

比賽中參賽者需在60分鐘內保持放空，徹底放空並穩定維持放空狀態，工作人員每隔20分鐘便會以專業光學心跳計量度及紀錄參賽者的心跳，以確保每位參賽者的身心狀態都處於放空狀態。不過因天氣情況，比賽縮短至40分鐘。

Youtuber團隊一身紙餐具裝扮參賽：有信心贏得比賽

Youtuber團隊「娛宇宙」3位成員以一身紙餐具裝扮參賽，望取得「特色發吽哣風格獎」。成員米九表示經常「坐唔定」，所以想參與比賽挑戰自己，形容自己今日前往比賽場地時，遇見一位和尚助路過其「感受下靈氣」，故已是心如止水，有信心贏得比賽。

米九稱比起冠軍，更想取得「特色發吽哣風格獎」。三位成員米九、Hanna及Daniel以紙餐具裝扮上場，表示是「香港人而家好friend嘅紙餐具」，形容大雨之下還原度很高，「濕氣之下變成一pat嘢，大家平時食外賣嘅時候就係咁。」

比賽前下了一場大雨，米九說大雨「有影響到支叉，但又影響到我，我嘅信念好堅強」，雖要還原紙餐具度更高，但就未有影響其心情。在比賽延誤期間，大會有歌唱環節暖場，期間演唱《今天只做一件事》及《一人之境》。米九表示，「無論幾大雨、逆境山泥傾瀉都好，我都要仿如『一人之境』咁繼續喺到發吽哣。」

Daniel表示，平時見外國較多這類比賽，香港就比較少有，因而前來參來。他又指，平時促進睡眠的音樂都有雨聲，即使比賽期間大雨亦不怕影響心情，稱反驚睡着。

發吽哣冠軍終由21號張翰林（右一）取得，亞軍及季軍分別由30號湯穎琛（左二）及59號陳嘉君（左一）取得。（余月明攝）

參賽小朋友：喺屋企發呆俾阿媽鬧

陳先生帶9歲的兒子一同參與比賽，他表示因住附近、報名方便，加上自己「心跳都幾穩定」，又指平日確實有壓力，但都是「可manage嘅壓力」，認為香港人要放鬆 ，故帶着一張椅前來參賽。陳小朋友對比賽亦很有信心，「有時成日喺屋企發呆俾阿媽鬧，今次發呆放鬆一個鐘咪玩下。」加上因為輸比賽沒有懲罰，故不擔心受其他因素影響表現。

另一位10歲的高小朋友因母親為他報名而前來，更帶上考試書本到場，「因為阿媽想我温書」，被問到溫書會否難以放空，他就表示自己溫書時都會放空，有助今日發吽哣的表現。他又表示不擔心天氣影響心情，惟沒有信心贏比賽，只想享受比賽。