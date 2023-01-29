女兒常因溫習發呆被罵　終被診出因病所致　媽媽悔哭：罵了她3年

不少家長在教育孩子時會遇到各種難關，但就有一名就讀小學二年級的女童，因時常出現發呆、不專心的情形，經常被父母斥責，然而經醫生的檢查後發現，女童竟是「癲癇小發作」，腦袋不正常的放電才導致她經常出現動作突然停止的現象，父母聞言相當懊悔，忍不住在診間崩潰痛哭。



來自台灣的兒科醫生陳木榮在電視節目《醫師好辣》中分享，一對爸媽帶着小學二年級的女兒就診，表示希望醫生能幫女兒開藥治療不專心的問題，媽媽表示，每次認真教女兒算數學，但教到一半就發現她在發呆，媽媽因此問她「我剛剛在說甚麼？」，女兒卻回答不出來，爸爸接着說，曾提醒過女兒進家門第一件事就是要把鞋子擺好，但女兒卻反駁「爸爸沒有講過」，讓這對父母非常困擾。

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陳木榮表示，聽診時就覺得情況不對勁，指出女童在爸媽談話的3到5鐘後就「停住了」，而且不斷地做出抿嘴的動作，原被以為是不專心的舉動，但陳木榮卻指出她其實是「癲癇小發作」，腦袋在不正常的放電。

家長一開始並不相信，陳木榮對此做實際測試，他拿出一張紙要求女童吹氣，動作持續了一分鐘「她就停止不吹了」，過了5到8秒，女童又開始繼續吹氣，「其實這短暫的時間是腦袋在不正常發電，癲癇小發作讓她並不知道發生甚麼事」，陳木榮因此讓她到兒童腦神經科檢查電波，也證實了他的猜測。

陳木榮表示，女童在學校考試期間都無法將考卷寫完，爸媽以為她這是注意力不集中，但經診斷後發現是因疾病所致，讓爸媽對此特別懊悔，媽媽更是在診間裏崩潰痛哭，說罵了女兒2、3年了，他安慰家長，只要盡早發現治療，就不會有問題，但這對家長仍為此內疚許久。

同樣來自台灣的兒童小兒專科醫生黃昌鼎在Facebook專頁《黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑》指出，兒童型的失神性癲癇好發於4至10歲，症狀還可能會合併反覆規律的小動作，例如厥嘴、舔嘴唇、眨眼、或動手指頭等，情況很少會超過30秒，但事後孩子完全不會記得，由於發作時間不長，所以孩子常是在成績退步後才被發現。

黃昌鼎指出，一般需要透過腦波檢查或「過度換氣測試」，讓孩子反覆吹氣可誘發發作，他接着表示，治療只要以藥物為主，雖然這疾病不會致命，但可能會造成學習障礙、被嘲笑、發生意外，一般還是建議給孩子治療。後有2/3孩童可以很長時間不會發作，若未合併家族史，腦波背景波及智力正常，有90%病童於青春期過後不再發作。若家長無法分辨，可尋求小兒神經科醫師協助。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】