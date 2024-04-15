浙江發呆大賽集體躺平成奇觀　最強大叔「石化7.5小時」奪冠

浙江台州一間商場近日舉辦了「發呆大賽」，一名中年大叔發了7.5個小時的呆，成功獲得第一名3000元人民幣的獎金。



「發呆大賽」總共招募了100名參賽者，根據主辦方的規定，發呆的姿勢沒有限定，但是比賽開始之後就不能走動、不能擺動身體、不能睡覺、不能看手機、不能聊天，也不能吃東西。

有人賽後說「這輩子再也不想躺平了」 點圖放大看看比賽情況：

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比賽開始之後沒多久，就有許多人因為亂動被淘汰，一名女參賽者說，發呆比賽太難了，自己選錯了姿勢，開賽八分鐘腿就麻了，半小時就被淘汰，早知道學大家用躺平的姿勢。

參賽者中有很大一部份人都採取了躺平的姿勢，一名男參賽者說，當躺平變成一種比賽，說真的還挺累的，他一動不動堅持了三個小時，感受最大的就是「這輩子再也不想躺平了」。

觀賽者提到，雖然比賽開始沒多久就淘汰了不少人，但留下來的人實力都很堅強，過了3個小時還有30多個人在場上。

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觀賽者說，大概到了6個小時的時候，場上剩下不到10個人，到了7.5小時，第三名終於出現了，接著第二名、第一名也很快出現。

獲得第一名的是一名中年大叔，他說，自己沒想到會贏得冠軍，甚至連會拿名次都沒想到，本來只是想說來「休息一下」而已。

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