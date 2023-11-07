韓國「發呆大賽」移師日本　百人呆滯90分鐘　瞌眼瞓即被Out

韓國曾在2014年首次舉辦「發呆大賽」，由行為藝術家Woops Yang所發起，希望能在繁忙的韓國社會中尋得一些發呆的片刻，而比賽主旨就是要找出最會發呆的參賽者。



發呆比賽後來也在其他國家舉辦，今年11月則首次來到工作壓力同樣有過之而無不及的日本舉辦，獲得不少民眾關注，一名已經在醫院連上18天班的爆肝護士苦笑表示：「能被強迫放空90分鐘，真的是太讚了。」

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根據《日本電視台》報道指出，「發呆大賽（ぼーっとする大会）」本月3日在東京都港區舉辦，許多人潮聚集在草坪上或躺或坐，但近看可以發現他們通通是呆滯的表情，有人微張著嘴、有人撐著下巴，每位發呆大賽的參賽者都非常敬業的在發呆。

從2014年Woops Yang在韓國發起這項活動以來，至今已經在香港、荷蘭、台灣等地舉辦過，參賽者人數累計達到2000人左右。

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日媒報道，此次在東京舉辦的發呆大賽，有64組人馬、總共約100人參加，每位參賽者的年齡、職業都不同，記者訪問到一位護士苦澀的表示，「每天都匆匆忙忙生活，我已經連上了18天班，真的好累」。

此外，還有一位無職男子自稱是「發呆專家」，他充滿信心的說：「發呆已經是我的日常生活了，我很想知道能不能派上用場。」

發呆比賽的規則很簡單易懂，參賽者必須在90分鐘內什麼都不做，就只能「發呆」。比賽中的心跳脈搏是否平穩決定了「技術分」，發呆的樣子是否有美感則決定了「藝術分」，這兩點會成為最後的評分標準。

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不過報道也指出，要發呆90分鐘其實並非易事，如果中途不小心打瞌睡將會被判定失格，再加上天氣炎熱但不能喝水，一個不注意可能就會輸掉比賽。

連上18天班的爆肝護士雖然中途被淘汰，她仍笑著表示：「我一直想，平常有時間發呆是很重要的，努力過活的日子裡，能這樣被強迫發呆90分鐘，真的是太讚了。」

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