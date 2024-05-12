婦科名醫孫錫鴻涉性騷擾　前經理醫委會作供：曾說上床容易落床難

醫委會接獲投訴指，婦科名醫孫錫鴻涉嫌出言性騷擾旗下卓越醫務中心多名女員工，並就此召開紀律研訊。



案件今日（12日）進入第三日審訊，辯方上午盤問中心前業務經理，質疑經理和其他投訴人，因與孫不合而集體離職，甚至鼓動員工向醫委會投訴孫。前經理則引述也有在診所工作的妻子表示，孫曾私下向其妻說過「上床容易落床難」。他指因孫的供詞多番提及自己，惟內容「不盡不實」，故選擇擔任證人。



證人前業務經理夫婦先後加入孫錫鴻醫務中心

盤問之初，辯方大律師詢問證人、姓王前業務經理是否有受身邊人影響而作供，甚至作為投訴人投訴孫錫鴻，王經理稱「無其他人幫手」，但有問過法律意見。他表示自己非投訴人，且案件已是3年前，「要考究返記憶」、「有一兩個point先寫落去（證供）」。

王經理續交代，2011年任職地產經紀時，因工作關係認識孫錫鴻，後來懷孕妻子於2012年由孫接生，並在之後加入由孫錫鴻、梁結棠所成立的卓越醫務中心。他亦在2018年加入醫務中心團隊，當時由於地產經紀牌照仍然有效，故會為孫物色分店地址，甚至處理其他私人物業事宜。

獲邀合作開孕婦瑜珈中心 到最後談不攏

他承認雙方從工作、管理診所上，都因「理念分歧」而時有爭拗；直至2019年年末，孫、梁二人打算拓展業務，開設孕婦瑜珈中心，並邀請王經理合作經營。他起初拒絕，「出過聲話唔想」，但第二次因為「佢（孫）係老闆吖嘛佢叫到」，加上本身該業務也是一盤生意，稍有興趣就決定加入。

惟在股權分配上，因當時王經理的公司，是其姊全額持有，他則因持有地產經紀牌而掛名擔任總監職務。當時孫、梁二人得悉後，以不認識其姊為由，拒絕合作計劃。他遂稱，「去到咁無信任度、咁夾硬嚟都無可能（合作）」，認為尚可接受上司下屬關係，但絕不能作生意伙伴。

醫委會接獲投訴指，婦科名醫孫錫鴻涉嫌出言性騷擾旗下卓越醫務中心多名女員工，並就此召開紀律研訊。（郭梓謙攝）

稱後期與孫錫鴻關係惡劣 由妻子代為傳話 因而爆出「上床容易落床難」

王經理隨後指，從2020年7月遞信離開卓越，到加入另一家醫務中心後，才知道孫錫鴻因性騷擾被投訴，「8月左右，係知有人投訴。」

辯方又問道，當時王經理有否為投訴人「推波助瀾」，鼓吹她們向醫委會投訴孫。王經理就回應稱，知道「（孫）有講呢啲說話（性騷擾）」，但他不能阻止投訴人投訴，只稱「你有咁嘅感覺就去啦」。

就着指控孫錫鴻說「一次性交6,800蚊」等疑性騷擾言論，王經理稱「全個醫務中心都知呢啲事」。惟他作為男士角度、抑或經理身份，都未有與孫反映，因當時以男性角度聽屬「玩票性質」，但女性聽到就「唔知有無嘢」。

他稱在醫務中心工作後期，二人關係變得非常惡劣，孫要透過同樣於中心工作的妻子與他溝通。他引述太太表示，孫曾在一次對話中向她指稱，診所助護關係複雜，說過「上床容易落床難」，妻子馬上回到辦公室向他轉達。他稱雖非第一身聽到，但以男性角度聽到就認為有性暗示之嫌。

▼3月12日 第二日紀律研訊▼



辯方又問到，證人有否聽過高錦安在2020年8月成立另一家診所後曾向孫稱「離開咗嗰班人將會搞事（投訴）」。王經理隨即否認有聽過該內容，但確認離職時，有聽過二人有一段對話，亦在醫委會文件上看到相關錄音謄本。

事後當他向高查詢時，對方則表示並不知道孫將對話錄音，但未有追問。他續說，孫會「隨時24小時都袋住枝錄音筆」，甚至試過凌晨要求他去買錄音筆，翌日才可安心開診。

上午庭完結前，辯方再在庭上播放3段閉路電視片段，其中兩段為2020年7月13日，王經理與醫務中心新任總經理以及孫錫鴻妻子梁結棠爭拗，當時梁指控他將公司所有閉路電視公開、「拗走啲員工」、甚至對話截圖都「讀晒出嚟」。

王經理就指當日「狀態好激烈」，已不能再與其合作，又稱當妻子打算離開時，曾被總經理指住，但閉路電視無拍到，亦錄不到音。

另一段片段，則包括投訴人在內等數名員工討論離職，辯方表示片中有人稱「本身有人爬我頭先嘅（離職）」，是否代表眾人本身有預謀集體辭職，王經理則否認有意為之，因當中一人是被即時解僱。他又否認公開閉路電視做法是讓員工「睇孫醫生出醜」，強調是有時會出現收錯錢情況，讓員工確認。

而下午庭則由另一位醫務中心的女助護接受盤問，她向辯方表示供詞由自己撰寫，不清楚其他投訴人的證供，但被辯方、以及醫委會委員質疑其投訴信與其他人行文相似。她又回應稱辭職原因與他人無關，僅因待遇不符合預期，加上工作不開心而辭職。

她稱從2020年7月離職後，直至年底才受邀到高錦安的診所工作。據她印象「一次性交$6,800」的言論，是自2018左右開始流行，因當時有內地客不時以訊息查詢診所疫苗，故會聽到孫不時說出這句。她同意辯方指孫對此「樂此不疲」，但不算經常講，只是有機會就會講下，不止有客查詢，甚至「大家喺pantry（茶水間）講笑都會」。

委員會安排6月9日再訊，屆時控方會再傳召多3名證人，包括王經理妻子作供。醫委會主席鄧惠瓊結尾則着控辯雙方作好時間管理，因案件不會在6月9日即可完結，期望下次可完成盤問程序。