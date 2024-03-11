產科名醫孫錫鴻涉性騷擾　前員工作供：佢話「我畀錢買你個外陰」

婦產科名醫孫錫鴻涉嫌向醫務中心多名女員工發出性騷擾言論，醫委會早前接獲投訴，今日（11日）舉行紀律研訊。



控方律政人員在研訊中提到，孫錫鴻曾以「投籃」方式掉垃圾時向女同事說出，「孫醫生射嘢好準」；又曾在與女同事聊天其間說道，「一萬蚊咁抵，我畀錢買你個外陰」、「你口罩咁薄，睇到個嘴型好想鍚落去」等不當言論。



其中一名控方證人、醫務中心前女員工在接受辯方盤問時指，孫錫鴻曾稱讚她「好靚」，但同時由上而下目掃，令她感到不舒服，認為言論具性暗示。



醫委會今日召開紀律研訊，案情指孫錫鴻涉嫌於2019年至2020年間，在卓越醫務中心向數名女員工發出性騷擾的不當言論。

控方律政人員指出，孫錫鴻曾涉嫌作出5項不當言論，其中一次，孫錫鴻在醫務中心裏以「投籃」方式拋垃圾入垃圾桶，期間涉嫌向女同事說出，「你哋睇，孫醫生射嘢好準」；孫又被指在與女同事聊天其間說道，「一萬蚊咁抵，我畀錢買你個外陰」、「嘩，你今日嘅口罩咁薄，睇到個嘴型好想鍚落去」、「一次性交6,800蚊」及「你件衫太低，好想望一望。」

醫委會傳召一名控方證人李小姐，她接受辯方律師盤問時指，在卓越醫務中心擔任診所助理員期間，孫錫鴻曾對她說出「一萬蚊咁抵，我比錢買你個外陰。」等令她感到不舒服，認為言論具性暗示。