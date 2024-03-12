產科名醫孫錫鴻涉性騷擾　「買你個外陰」緣於擬拍外陰按摩教學片

婦產科名醫孫錫鴻涉嫌向醫務中心多名女員工發出性騷擾言論，醫委會早前接獲投訴，今（12日）舉行第二日紀律研訊。就指控孫錫鴻其一不當言論「一萬蚊咁抵，我畀錢買你個外陰」，前員工供稱言論緣於醫務中心擬拍攝外陰按摩教學影片，並諮詢她意願，當她向同事表示要一萬元酬勞，就聽見孫錫鴻在她背後說出該番言論。



前員工供稱孫錫鴻指定誰演「老婆」及「老公」角色

控方在首日研訊中提到，孫錫鴻曾與女同事聊天其間說道，「一萬蚊咁抵，我畀錢買你個外陰，」等不當言論。其中一名控方證人、醫務中心前女員工李小姐今日繼續接受辯方盤問，並指該番言論發生於醫務中心購置了共約1萬元的四個包括外陰、兩個嬰兒及乳房的模型，有同事詢問李小姐拍攝外陰按摩教學影片的意願，李小姐供稱她當時站在電話部門口，向同事表示要一萬元酬勞，其後聽見孫錫鴻在她背後說出：「一萬蚊咁抵，我畀錢買你個外陰。」她又指，孫錫鴻指定她和其他同事扮演影片中「老婆」及「老公」角色，她稱當時已表明不願拍攝。

辯方根據其交談位置，質疑孫錫鴻何以會聽見他們長時間的對答內容，李小姐解釋，電話部與孫錫鴻辦公的診療室之間隔音效果不佳，說話聲音大些就會聽到。

辯方稱孫說「一次性交6800蚊」為重覆病人繳交疫苗費信息

辯方亦就另一孫錫鴻被指控不當的言論「一次性交6,800蚊。」盤問李，指事緣有同事收到內地病人的手機信息稱繳交HPV（人類乳頭瘤病毒）疫苗價錢「一次性交6,800元」，同事詢問李小姐該信息是否有問題，孫錫鴻則重覆說出該話。

辯方質疑李小姐為何於2019年剛加入中心工作不久後聽到該言論，至2020年被解僱仍沒作任何應對措施，李小姐僅稱當時對其言論存有疑惑。

前員工否認其他同事建立共識「一同離職」

今日研訊期間，辯方播放李小姐離職當天在中心辦公室的監控畫面，顯示李與同事歡呼慶祝的片段，辯方就有其他同事離職及遞交辭職信情況，質疑李小姐是否與其他同事建立共識「一齊走」，李小姐否認。紀律研訊下午再續。