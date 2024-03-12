產科名醫孫錫鴻涉性騷擾　前女員工作供：佢指着女同事胸部取笑

婦產科名醫孫錫鴻涉嫌向醫務中心多名女員工發出性騷擾言論，醫委會早前接獲投訴，今（12日）舉行第二日紀律研訊。下午傳召第二位控方證人、醫務中心前女員工朱小姐作供，指控孫錫鴻曾指着女同事的胸部取笑，辯方質疑她忘記取笑的具體內容，何以認為是一種侮辱，她反駁稱：「佢指着女同事胸部嘅時候，我覺得係一種侮辱」。



前女員工朱小姐：制服衣領呈V字型 坐下時有或走光

婦產科名醫孫錫鴻涉嫌向醫務中心多名女員工發出性騷擾言論，醫委會舉行第二日紀律研訊，下午傳召第二位控方證人、醫務中心前女員工朱小姐作供。她稱女職員制服衣領較低、呈V字型，在坐下時有可能走光，而孫錫鴻經常進出電話部，並曾指着另外一位女同事的胸部說「嗰領好低」，但她忘記取笑的具體內容。

辯方質疑朱小姐忘記取笑內容，何以認為是一種侮辱。朱小姐反駁說：「佢指住女同事胸部嘅時候，我覺得係一種侮辱。」辯方律師亦質疑女員工座位面向牆，孫錫鴻如何留意到女同事的走光情況，朱小姐則解釋孫錫鴻站在同事座位側面可看見。

「孫醫生射嘢好準」 辯方質疑朱小姐頻密遻法

另外，朱小姐指控孫錫鴻在鄭垃圾入垃圾桶時曾發出「孫醫生射嘢好準」言論，而「射垃圾」的舉動平均一星期發生兩至三次。辯方律師質疑朱小姐作為兼職員工，一周平均上班四日及每日半日，孫錫鴻是否如此頻密，每逢她上班、平均一周兩至三次做出此舉，朱小姐堅持此說法。

辯方律師詢問她是否覺得「射嘢」一詞帶有意淫，朱小姐不覺得，但認為加插在句子及有畫面時，就會感到不舒服，「當你做緊嘢嘅時候突然間有個人推開咗嗰門，射完垃圾就講睇下我射嘢幾準，你嗰剎那嘅感覺系即你要在場，你先會感覺得到唔舒服囉。」

辯方盤問證人是否與同事集體請病假

辯方律師又詢問朱小姐，於2020年8月與其他同事是否集體請病假。朱小姐否認，解釋當日因要處理女兒升學問題故需申請放事假，並稱不清楚其他同事是否事前有計劃集體請假。

研訊將會在5月12日及6月9日再次舉行，醫委會研訊小組將會傳召其餘證人作供，並期望在6月9日完成研訊。