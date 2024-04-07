行會成員劉業強：收粉嶺高球場建屋民意逆轉　斥當年很多人搞分化

政府去年收回部分粉嶺高爾夫球場「舊場」予公眾使用，並維持收回舊場約9.5公頃用地建屋的計劃。身兼行政會議成員的新界鄉議局主席劉業強接受電台錄音訪問時表示，留意到收地建屋的民意正在逆轉，「很多以前不支持或中立的人，現在全部都覺得很可惜」，認為高球場最適宜用作體育及保育項目，稱如果政府已找到其他土地建屋，就應該保留球場，例如考慮開發部分郊野公園邊陲地帶。



他又說，2018、19年倡議收球場時社會最積極，「很多人我覺得都是『搞分化』。我覺得我們社會現在要『由治及興』，要『興』當然要和諧些發展，我相信政府應該可以作出更明智決定。」



劉業強接受港台《舊日的足跡》節目訪問時表示，鄉議局仍然支持政府發展交椅洲人工島及北部都會區，但他提醒政府需要考慮成本、緩急先後等因素，認為兩大項目未必適合同時發展，建議應集中精力發展北部都會區。

他又提到新界有不少魚塘等土地荒廢，政府應重新審視有關土地用途。他樂見中央與港府提出「南金融、北創科」，認為現時在北部都會區發展創科屬好時機，更能融入國家發展大局。

劉業強接受港台《舊日的足跡》節目訪問時表示，鄉議局仍然支持政府發展交椅洲人工島及北部都會區，但他提醒政府需要考慮成本、緩急先後等因素。（車淑梅Facebook相片）

劉業強稱高球場建屋民意逆轉 宜找替代保留球場

至於粉嶺高球場收地建屋爭議，劉業強稱留意到現時民意正逆轉，「在上屆政府時，好像有很多人都支持在高球場興建公屋。現在暫時供市民放狗、做公園，我聽到的民意，很多以前不支持或中立的人，現在全部都覺得很可惜」。他又認為粉嶺高球場屬亞洲第一，亦有數百年歷史的古墳，值得保留，適合用作康樂、體育及保育用途，如果政府找到替代土地興建房屋，就應該保留高球場。

劉業強：2018年倡議收球場很多人都是搞分化

他認為收回球場建屋增添日後再辦大型賽事的困難，倡議開發部分郊野公園邊陲地帶，以至「丙崗村方案」，「丙崗村入面都有很多土地，都是這八條球道的三、四倍土地，只要開條路這些土地都可以開發。」他又說，2018、19年倡議收球場時社會最積極，「很多人我覺得都是『搞分化』。我覺得我們社會現在要『由治及興』，要『興』當然要和諧些發展，我相信政府應該可以作出更明智決定。」

翻查行會成員利益申報，行會召集人葉劉淑儀、行會成員任志剛、湯家驊、林健鋒及劉業強，均擁有香港哥爾夫球會會籍。