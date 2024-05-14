黎智英案｜辯方指若不准重召張劍虹或造成不公　法庭周四下決定

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（14日）踏入第76天，辯方想重召前壹傳媒行政總裁張劍虹，以便呈上有關壹傳媒內部「飯盒會」的紀錄。辯方資深大律師彭耀鴻指，控方口供從沒提及「飯盒會」會使用到工作平台「Slack」做紀錄，指張作供期間，辯方未獲得該些紀錄，未能就此提問，若法庭不許重召張，或會導致黎無法獲得公平審訊；主控官則指，控方亦無該些紀錄，認為只要證據足以證明控罪元素，便盡了檢控責任。法官押後周四(16日)早上裁定，控方透露應辯方要求會傳召5名警員作供。



辯方指黎智英已被還柙數年，接觸不到電子產品。

指黎無法接觸電子產品

辯方早前已就申請提交書面陳詞，資深大律師彭耀鴻在庭上作口頭補充說，控方證人口供從沒提及「飯盒會」會使用工作平台「Slack」作會議紀錄，辯方只能參考控方提供的資料，又指黎智英至今已被還押數年，無法接觸電子產品。

官稱不能把責任推給控方

法官杜麗冰指，辯方盤問張劍虹時，已提到黎開「飯盒會」之前，會在「Slack」設聊天群組，認為辯方向黎取指示時已知紀錄的事；法官李素蘭亦說，沒有證據顯示控方知道「Slack」紀錄的存在，認為辯方不能將責任推在控方。

質疑辯方大團隊不會見林不見樹

杜官又指，「飯盒會」是本案重要部份，期望辯方會注意到「Slack」紀錄；彭回應指，辯方並非要指責任何人，控方不知「Slack」紀錄，但辯方同樣不知，本案涉及大量文件，團隊很容易會「見林不見樹」。杜官卻指辯方團隊如此龐大，認為他們不會「見林不見樹」。

資深大律師彭耀鴻一再強調未能傳召張劍虹，以呈堂相關的紀錄，會對辯方造成不公。(盧翊銘攝)

官追問如何導致不公

法官李運騰問到，倘若法庭不准重召張，如何導致不公？彭稱若不許他們呈堂「Slack」的紀錄，便會影響審訊公平性。法官李運騰再問，如果傳召提供紀錄的人，即黎的女兒又如何；彭認為不能假定法庭已會否決是此申請。

辯方指態度散慢非拒絕的原因

杜官指辯方需要提供合理原因，法庭不能只考慮辯方獲得公平審訊，亦要顧及控方。彭反問若准紀錄呈堂，如何導致控方不公，又指控方形容這申請是「策略性計謀」，承認辯方或許態度「散漫（slack）」，但這不是法庭拒絕的原因。

控方強調無掌握相關紀錄

主控官周天行回應指，辯方大可在傳召張前向控方提交紀錄，但辯方沒有這樣做，這對控方不公。周又指，調查部門有其權限，只要控方的證據足夠證明控罪元素，已是盡了檢控責任，重申控方無掌握相關紀錄才無提供給辯方。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022