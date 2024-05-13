黎智英案｜辯方要求重召張劍虹作供　指張提及新資料需再作盤問

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（9日）踏入第75天，辯方申請重召前壹傳媒行政總裁張劍虹，以便呈上與壹傳媒內部「飯盒會」有關的紀錄，並應控方要求傳召黎的事務律師。律師透露，控方審訊前提供的文件從沒提過張劍虹會使用「Slack」發出「飯盒會」的紀錄，辯方團隊是在張出庭作供時才得知此事，控方表示沒有相關紀錄，故此辯方需自行尋找紀錄，直至2月尾才取得由黎女兒提供的紀錄，形容過程「都唔容易。」雙方篟師明天將就重召張的申請作陳詞。



辯方想重召張劍虹作盤問。(資料圖片)

辯方要求重召張劍虹，以就「飯盒會」會使用到的工作平台「Slack」提問。張早前供稱，黎召開「飯盒會」前，會在「Slack」邀請參加者發問，張在會議後，會把會議紀錄放在「Slack」。辯方指控方沒有相關紀錄，導致律師團隊需要自行尋找，因此未能在張作供時呈堂。

2021年已知控方會提及飯盒會

辯方為作這申請，傳召黎律師何俊豪作供。何是羅拔臣律師事務所合夥人，他稱自黎於2020年8月被捕開始代表黎。其律師行於2021年12月收到三名「從犯證人」，包括：前壹傳媒行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏及主筆楊清奇的書面口供，他們有提及「飯盒會」。他們於2022年11月收到控方開案陳詞，亦提及三人及前壹傳媒財務總監周達權會提及黎在「飯盒會」下指示的事。

張劍虹等作供時，有提及黎智英在「飯盒會」上作指示。(資料圖片)

指張作證時提及在「Slack」群組

何指張劍虹等人的證供對控方十分重要。張在第18天審訊（2024年1月29日）接受辯方盤問時，才首次提及「Slack」；張在辯方盤問下，指出「飯盒會」前會在「Slack」設立群組。

控方指辯方有充分機會自行調查

控方認為，辯方有充分機會自行調查「Slack」的紀錄；何不同意，因為他們是在張作供時才知張在「Slack」發出會議紀錄，他們已於今年1月30日問控方取相關資料，控方稱未有紀錄，故辯方需自行想辦法，至2月尾才取得，過程並不容易。

辯方透露，他們最終要從黎智英的女兒(黑衣)取得「Slack」的相關資料。(資料圖片)

辯方稱最終要從黎的女兒取得

法官李運騰指張接受控方提問11天，已提及他會就「飯盒會」做紀錄；何重申辯方在盤問才得知有「Slack」的紀錄。李官指辯方可在早前其他階段調查；何認同但強調「Slack」過去未出現過，而他們最終要由黎的女兒取得資料。

明將就申請作陳詞

何又稱，「飯盒會」後有紀錄一事，從未在「從犯證人」口供及陳詞等相關文件出現，又指這案是他任15年律師以來，涉及最多文件的案件。控辯雙方明天會就重召張的申請作陳詞。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022