社工註冊局｜主席伍銳明批改組方案無諮詢　憂日後難反映業界聲音

政府建議修訂《社工註冊修例》，要確保被裁定干犯嚴重罪行人士的社工註冊隨即被註銷，亦包括改組註冊局成員組成及註冊局成員須宣誓等。社工註冊局主席伍銳明今（14日）回應指，建議修訂前，政府未有向註冊局及業界諮詢，「 無喺𠵱個過程入面尊重過業界、註冊局等等，失望在所難免。」



伍銳明又指，改組後委任成員比例高於由業界投票產生的民選成員，擔心註冊局日後決定傾向某部份意見，這樣對社會工作專業發展是否有利實存疑。至於宣誓安排，他認為專業團體與政治組織不同，質疑要求委員因其專業範圍以外範疇宣誓的必須性。



政府向立法會福利事務委員會提交文件，交代完善社工註冊局的管治建議。（蘇煒然攝）

政府今向立法會福利事務委員會提交文件，交代完善社工註冊局的管治建議，對《社會工作者註冊條例》作出5項修訂，包括擴大註冊局成員數目以委任成員佔多數、引入機制確保能加快把干犯罪行的社工除名、訂明全體註冊局成員須宣誓擁護《基本法》和效忠特區政府等。

伍銳明稱難免失望：無喺𠵱個過程入面尊重過業界、註冊局

註冊局主席伍銳明指，作為註冊局成員歡迎政府推出任何改善方案，惟今次修訂過程政府從未有向註冊局及業界諮詢，認為如此倉促推出修訂並非好事，「 政府無喺𠵱個過程入面尊重過業界、註冊局等等，失望係在所難免。」

委任成員與業界民選成員比例不相等 擔心日後決定傾向某部份意見

就成員組成方面，他認為改組後委任成員與民選成員比例並不相等，擔心註冊局日後的決定傾向某部份意見，對如此組成是否對社會工作的專業發展有利存疑。他亦認為，現時民選成員由全部社工投票可以更反映到業界的聲音，至於日後將實施宣誓安排，他則認為專業團體與政治組織不同，質疑向專業以外範圍宣誓的必須性。

對於政府擬引入新機制，加快把干犯罪行的社工除名，若有社工被裁定干犯令行業聲譽受損嚴重罪行，如虐兒或危害國家安全等，伍銳明表示，實際上現行機制在處理干犯罰行的社工上不會比新機制慢，因社工每次續期或是新申請，都需要由大會審視，當中會考慮相關罰行紀錄；至於如在中途犯事，如屬嚴重罰行相信會判即時入獄，即其無法接觸到服務對象或社會人士有實際影響。