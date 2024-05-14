社工註冊局｜陳虹秀強調無案在身　質疑政府改組旨在：借我過橋

勞工及福利局局長孫玉菡炮轟社工註冊局「五宗罪」，包括把危害國安罪行納入《社會工作者註冊條例》附表2後，至今未採取行動建立機制禁止被裁定犯了危害國安罪行者成為社工，更不點名批評「陣地社工」陳虹秀本身有暴動控罪在身仍加入紀律委員會備選委員小組。



陳虹秀今早（14日）在電台節目回應指，她涉及的案件正待年底重審，現時她是「No Case（無案件在身）」，既然她未判有罪，卻被剝奪她為業界出一分力。她質疑，政府打算改組註冊局只是「借我過橋」。



陳虹秀今早（14日）接受商台節目訪問時，當初希望為業界貢獻而加入委員會，獲委任時也未有任何案件在身，也亦未有人提醒要因律政司上訴而放棄。（資料圖片／朱棨新攝）

陳虹秀今早於商台節目《在晴朗的一天出發》確認，其控罪於2020年9月被撤控，律政司就她的案件提出上訴是2021年12月，需要扣留她的旅遊證件，身分上是「No Case（無案件在身」，她諮詢過很多大律師的意見都形容是史無前例。

她表示，2022年10月申請做註冊局的備選委員，當時沒有意見指她仍被律政司申請上訴階段，不適合申請。她稱，如果年底上訴後她若然罪成，既不能再做社工，規程上亦不能做備選成員，然而她申請時的確是無案在身。

她質疑，孫玉菡今次指控是否純粹因為單一事件、甚至針對她，但委員本身是義務性質，若局方主動開口，會樂意辭退，「佢唔想我幫手咪直接同我講，咁我咪唔幫手，你又唔同我講，咁有人同我講咗，我咪唔做囉」。直到今日為止，都未有人要求她要辭退，而作為委員，也一直未被挑選參與紀律聆訊。

就著坊間指政府有機會藉此重組註冊局組成架構，陳虹秀指若然真的上調委任成員數量，屆時成員又可真正針對社工專業作表決的話，對改組並不擔心；「但如果一（這）個情況唔出現，我就有心理準備係做唔到社工，講緊我係即使被宣判無罪，佢有權咁做」。

主持人問及她有否感到連累了社工註冊局，陳虹秀表示，「借我過橋啫！就算唔（係），我都畀個好嘅位佢（政府）囉，應該多謝我係咪？」

社工註冊局。（呂穎姍攝）

陳虹秀重申，目前處於「撤控」的身分，「因為某程度上我依家係No Case（無案件在身），就算今年年底我都重審，未知結果㗎嘛」。她無法左右法官判決，但有機會獲判無罪，「如果我根本無任何判罪，而剝奪咗我為業界出一分力，利用我本身經驗、知識去幫手，咁係咪好可惜？」

她又提到，委員小組工作是接獲社工被投訴後，部分備選成員會審視案件資料，決定是否有違註冊守則，「最嚴重係可以吊銷佢牌照，咁所以喺業界其實係我哋好重視嘅嘢嚟」，而她自覺在唔同院舍、復康界有豐富經驗，可貢獻專業知識，因而主動申請成為委員。

勞工及福利局局長孫玉菡上周五（10日）於Facebook發文指控社工註冊局五宗罪。（孫玉菡Facebook）

孫玉菡炮轟社工註冊局「五宗罪」，包括：

（1）未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工、

（2）註冊局以多數票批准曾干犯嚴重罪行的人士申請社工註冊／續期申請、

（3）以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組、

（4）要求政府刊憲公布修訂疑似提倡違規行為的《社會工作者工作守則》、

（5）2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。



註冊局委任成員范凱傑：2年未建立機制 情況不合理

社工註冊局委任成員范凱傑就在同一節目指，現時註冊社工時，負責基本審視資料的辦事處沒有能力與機制，審核申請人是否明確違犯國安罪行。勞福局提出的《2022年社會工作者註冊條例（修訂附表2）公告》可作科學化方式分類。

社工註冊局委任成員范凱傑稱，從勞福局角度而言，2022年7月初已寄信予註冊局，但2年間都未建立機制，情況不合理。（資料圖片）

范凱傑續指，從局方角度，2022年7月初已寄信予註冊局，「但2年都未有機制可以建立到，我諗問題係呢樣咁重要嘅時候，點都無可能無了期咁拖落去」，情況亦不合理。他補充說，今年3月基本法23條刊憲後，第8條已列明，被法律賦能的機構或人士，都有維護國安責任，決策時亦要將維護國安放在「最重要地步」。

他表示，目前最大問題是政府認為，客觀上註冊局未能盡到維護國家安全責任，以及運作決策時，未有將公眾利益設有恰當比重，目前也未清楚政府改組註冊局委任與非委任組成比例為何。

他認為，新架構要達至上述兩個目標外，其次就是註冊局作為法定機構，主體要由愛國者組成，至於如何成功，可以參考藝發局、旅監局等，前者在選舉制度上作改變，後者則由政府委任業內人士擔任成員。