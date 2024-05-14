社工註冊局改組下周三交立會　孫玉菡：行使公權力須宣誓理所當然

勞工及福利局長孫玉菡撰文質疑社工註冊局「五宗罪」，稱有必要完善管治。行政長官聯同行政會議今日（14日）通過當局提交的建議修訂社工註冊局條例，本周五（17日）刊憲，下周三（22日）提交立法會審議。

孫玉菡下午表示，修例後會將社工註冊局委員由原來的15名，提升到27名，當中8名由選舉產生，其餘17人則為委任；另要求當中至少有14名社工。此外，社署署長、與另一位社署社工的公職人員各佔一個名額。

他稱，今次修例目的有三，首先是希望令註冊局組成，「有更均衡嘅參與、更平衡嘅代表」；第二則是條例建議，所有委員上任前須宣誓，不論通過選舉產生、抑或委任；第三則為賦權局方，需制定社工持續進修要求，但具體幾時做完內容，則由局方按實際情況決定。



社工註冊局。（呂穎姍攝）

孫玉菡回應如何令業界接受修訂方案時指，「（處理）社工嘅註冊，我哋有2萬7千個社工，（處理）社工嘅紀律聆訊，呢啲通通都係公權力」，所以要求行使公權力的委員會宣誓是理所當然，亦確保委員會履行維護國家安全，以及擁護基本法和效忠特區政府。

他稱，留意到業界聲音關注社工專業自主性，「正正係呢個原因要尊重社工，所以喺新嘅組成當中，仍然係以社工佔多數（至少14人）」。他稱，社工來源要多元，故部分成員會由選舉產生，另一部分則通過委任產生，確保多元。

孫又解釋，增加委員人數原因，是日後社工註冊局工作繁多，包括制定持續進修框架，故需大量社工、學者教授、領袖等提供專業意見。加上現行很多註冊局有很多短板，「要多啲委員幫手做功夫」。

他稱，「今次修例建議已經平衡咗多方面意見，令社工註冊局重回正軌，為社工專業發展提供一個好嘅基礎，為佢哋可以更好地顧及社會利益注入咗重要改變元素」。

勞工及福利局局長孫玉菡5月10日罕見在社交媒體發千字文，炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，批評該局現時行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神。（資料圖片/黃浩謙攝）

修訂條例草案周五刊憲 下周三提交立法會

勞福局發言人表示，稍後會公布修訂條例草案，將於本周五（17日）刊憲，並於下周三（22）日提交立法會審議。如條例獲通過，將擴大註冊局成員數目以推動更廣泛及均衡參與、確保被裁定干犯嚴重罪行人士的社工註冊當即被註銷、清楚訂明《註冊社會工作者工作守則》及紀律委員會備選委員小組成員的委任的生效日期、訂明社工專業的持續專業發展要求，以及對所有成員實施宣誓規定。

發言人表示，註冊社工責任重大，影響深遠。社工往往得到受助者的信任，並具很大影響力，「更應恪守法治，自覺維護國家安全、社會秩序及公眾利益，不偏不倚地執行職務」。