社工註冊局｜孫玉菡反駁註冊局：確有缺失、無誤解　將提完善方案

勞工及福利局長孫玉菡早前在社交平台撰文，質疑社工註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，並列出「五宗罪」，認為有必要完善註冊局的管治。



社工註冊局當日凌晨時份發長文反駁，強調註冊局於委任2023至2026年度紀律委員會備選委員小組成員時，並沒有紀律委員會備選委員小組成員被裁定暴動罪成。社工註冊局主席伍銳明今早也在電台節目再度回應，指孫玉菡或有誤會，已發信邀請對方見面討論。



孫玉菡今日（13日）見傳媒時表再度重申，指社工註冊局明顯有很大缺失，無法維護公眾利益、社工專業性與公信力，政府將會提出方案，完善局方的管治。



勞工及福利局局長孫玉菡5月10日罕見在社交媒體發千字文，炮轟作為法定機構的社會工作者註冊局，批評該局現時行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神。（資料圖片/黃浩謙攝）

孫玉菡今午見記者，率先表明作為勞福局局長，對社工註冊工作非常清晰，就社工註冊局主席伍銳明今早也在電台節目指他或有誤解，「其實無任何誤解，我非常之清晰，都唔需要佢澄清。」

他續指，此前已在社交平台上的文章中寫明註冊局令人擔憂的情況，直指都是嚴重問題，認為現時的註冊局已嚴重偏離條例賦予的公權力，置公眾利益於不顧，也損害社工專業性與公信力，所以有必要完善該召的管治，有方案將向外解說。

他表明，註冊局做的是專業工作，此前提出的擔憂不涉及政治，而是關於局方有否偏離條例精神、有否維護到公眾利益、社工專業性與公信力等。

他又舉例指，當註冊局的紀律委員會備選委員小組有成員正牽涉暴動法庭案件，「係咪一定要拉佢落去，條線係咪移得太過分，呢一切應交由註冊局去做。」但作為局長，見到局方有行為或決定偏離條例精神，便要指出，也要採取行動，完善局方的管治。

他重申，現時社工註冊局明顯有很大缺失，無法維護公眾利益、社工專業性與公信力，政府將會提出方案，完善局方的管治。

孫玉菡早前在社交平台撰文，列出「五宗罪」炮轟社工註冊局：

（1）未採具體行動禁止違國安法人士註冊成社工、

（2）註冊局以多數票批准曾干犯嚴重罪行的人士申請社工註冊／續期申請、

（3）以多票數通過委任一名法庭正處理其暴動罪的社工加入冊局的紀律委員會備選委員小組、

（4）要求政府刊憲公布修訂疑似提倡違規行為的《社會工作者工作守則》、

（5）2023年底起停止實施「註冊社會工作者自願持續專業發展計劃」。



社工註冊局。（呂穎姍攝）