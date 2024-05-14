同志配偶平權3案．終極上訴　政府欲聘英御狀求押後　官拒批准

房委會的居屋和公屋政策對同性配偶有不同待遇，被指違憲。此外，《無遺囑者遺產條例》對「丈夫」、「妻子」及「有效婚姻」等定義，均不包括同性配偶，亦被指違憲。政府在三宗司法覆核案被判敗訴後，提出終極上訴，該些案件已排期於本年10月在終審法院審理。政府早前申請押後審期，解釋有意聘用英國御用大律師彭力克（David Pannick），需遷就其檔期。終院法官今(14日)頒發判辭，認同彭力克在相關範疇的專業知識，但指政府可聘其他律師，拒絕押後。



申請人李亦豪(左)是其中兩案的申請人。(資料圖片)

就居屋政策案，申請人為李亦豪(代表其已去逝的同性配偶吳翰林)。李和吳在英國結婚後，因房委會不承認同性婚姻，李無法加入吳的居屋單位成為住戶，亦不能於未補地價情況下，獲吳轉讓業權。至於公屋政策案的申請人為 Nick Infinger，他與丈夫於加拿大結婚，二人均為香港永久居民，隨後以「一般家庭」身份申請公屋被拒。

至於遺產案，申請人亦為李亦豪。李質疑《無遺囑者遺產條例》及《財產繼承（供養遺產及受養人）條例》，對「丈夫」、「妻子」及「有效婚姻」等定義，均不包括同性配偶。吳在立遺囑前離世，令李亦豪無法按《無遺囑者遺產條例》繼承財產。

英國御用大律師彭力克。（資料圖片/鄭子峰攝）

判辭透露，居屋和公屋政策兩案已排期於本年10月4日一併審理，至於遺產案則排期至同月7或8日審理。政府在居屋和公屋政策兩案，以及遺產案，均有意聘用英國御用大律師彭力克代表。惟彭力克有工作在身，未能出席10月的審期，因此想押後審期，申請人亦透露有意聘用另一英國御用大律師Timothy Otty。

案件押後亦會損害申請人的權益

終院法官在判辭指，認同彭力克在公共法和人權法的專業知識，以往向法庭提供寶貴的協助。惟此理據不足重訂審期，並解釋政府可聘用此範疇其他傑出的律師，不會因此對政府構成不公。但案件押後會損害申請人的權益，其中Nick Infinger便指其公屋申請被拖延。法官並要政府支付是次訟費。

案件編號：FACV2、3、4/2024