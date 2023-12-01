同志平權司法覆核｜岑子杰案部份終極勝訴　居住、繼承權仍待終審

香港不承認同性婚姻，同性伴侶到海外註冊結婚，拿着一張婚書回港，要繼續面對一系列現實問題，入境簽證、配偶福利、公營房屋和遺產繼承權等等，每次都要上法庭，耗時幾年，打到終審。

2023年9月5日，「岑子杰案」裁定香港法律沒有提供任何替代途徑，在法律上承認同性伴侶關係屬違憲，是「部份終極勝訴」。上訴庭亦在此案後，駁回「公屋案」、「居屋案」、「遺產案」政府一方的上訴。然而三案政府決定再上訴至終審法院，仍待終極判決。



2023年9月5日，「岑子杰案」終極判決，終審法院外大批記者拍攝，但無人接受訪問，無團體到場支持或反對。（勞顯亮攝）

終審法院外的安靜

2023年9月5日下午2點半，中環終審法院，法庭記者紛紛走進庭內拿「岑子杰案」列印版的判詞。大約幾分鐘後，有記者衝出來，把判辭放在地下，好讓攝影記者拍攝，而記者則打稿或打電話回公司報料，電視台記者準備在法院外直播。

未幾，手提電話收到不同傳媒的新聞推送（push），還有「居屋案」和「遺產案」替代申請人李亦豪（Henry）的短訊，身為律師的他，用專業知識解答記者的疑問。他附帶一句「We won!!!」（我們贏了）。

岑子杰因為初選47人案，被控涉嫌顛覆國家政權罪，正被還柙，沒有到現場。現場亦沒有任何社運團體歡呼喜悅，或反對聲討，更沒有任何律師代表，可以代申請者接受傳媒訪問。

有遊客看到這麼多記者，細問是不是有明星出現。

2023年9月5日，婚姻平權協會就「岑子杰案」判決開記者會，小小律師樓的會議室內，擠滿了本港和國際傳媒。（勞顯亮攝）

小小會議室內的擠迫

那天下午5點，「婚姻平權協會」就判決開記者會，小小律師樓的會議室內，擠滿了本港和國際傳媒，為了讓出最佳位置給攝影記者拍攝，很多記者可能連受訪者的樣子也看不清，就這樣提問題，問着對香港的長遠影響。

民事結合代表什麼？政府必須在兩年內修改或制訂法律？如果不這樣做，會有什麼後果？民事結合與承認同性婚姻有什麼不同？若民事結合的權利不及同性婚姻，那麼異性戀者要求民事結合而不要求結婚，是否又牽起另一場法律爭議？

中大性別研究課程副教授孫耀東，與現場記者約定，2025年9月5日再見。因為那是終審法院訂立兩年制定替代框架的最後限期。

「岑子杰案」判決一個多月後，上訴庭陸續駁回「公屋案」、「居屋案」和「遺產案」中，房委會或律政司的上訴，維持原判，即海外結婚的同性伴侶，可有公共房屋的居住權，以及遺產繼承權。不過在上訴期屆滿前，房委會和律政司決定案件上訴至終審法院。

替代亡夫吳翰林（Edgar）打司法覆核官司的李亦豪直言，七次類似的官司，都要打到終審法院，「心很累，因為每一次人生大事都要上法庭。」

以下是七宗同志平權司法覆核官司，除了一宗政府澄清後撤訴外，其餘六宗都要打到終審法院。

2018年7月4日，QT案終審勝訴，QT透過律師接受傳媒電話訪問。（林若勤攝）

QT案

2014年英籍女子入稟控告入境處，指同性配偶無法獲受養人簽證來港。

2018年7月終審勝訴。現時海外註冊同性伴侶，可與異性伴侶一樣，申請受養人簽證來港。商界表示可以吸引人才。

2019年6月6日，入境主任梁鎮罡勝訴可享同性配偶福利及合併報稅，他與丈夫在終審法院外接受傳媒訪問。（盧翊銘攝）

梁鎮罡案

2016年入境主任梁鎮罡入稟，指同性伴侶未享配偶福利。2019年6月終審勝訴。

合併報稅、公務員配偶福利，現已涵蓋海外同性婚姻。

2023年重陽節，李亦豪（Henry）帶着上訴庭關於同志平權司法覆核居屋案、遺產案的判詞，拜祭亡夫吳翰林（Edgar），為墓碑重新上色。（勞顯亮攝）

身後事案

吳翰林（Edgar）2020年離世後，丈夫李亦豪（Henry）無法處理身後事，2021年提出司法覆核挑戰配偶定義。

政府澄清無差別待遇，雙方同意撤銷案件。

岑子杰提出司法覆核，要求法庭裁定政府不承認同性伴侶在外地締結的婚姻屬違憲。2020年5月29日，案件在高等法院審理。（岑子杰facebook圖片）

岑子杰案

女同志MK、男同志TF及岑子杰，2018至2019年分別入稟挑戰同性婚姻。前兩宗案件並無繼續，岑子杰案2023年9月終審判決「部份終極勝訴」。港府不承認海外同性婚姻，但需為同性伴侶關係設立替代框架。

吳翰林（Edgar）與李亦豪（Henry）於2017年結婚，吳翰林2019年就「居屋案」和「遺產案」入稟，他離世後，丈夫成為替代申請人繼續打官司。（黃寶瑩攝）

公屋案、居屋案、遺產案

2019年Nick Infinger、​​吳翰林（Edgar），分別就公屋、居屋和遺產繼承權司法覆核。一審勝訴，上訴庭駁回房委會和律政司上訴。

2023年11月，房委會、律政司上訴至終審法院。

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