同志平權司法覆核｜李亦豪走亡夫未竟之路：終於有人肯定我們的苦

2017年同性婚禮還是「新聞」，李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）在英國結婚，香港教堂行禮、補辦酒席，接受傳媒訪問，宣揚平權。之後公屋居屋被「迫遷」，吳翰林入稟司法覆核，為捍衛那一頭家。到2020年12月，吳翰林不敵抑鬱症輕生，圍繞着李亦豪的，是接替亡夫一系列的官司。

2023年10月，上訴庭就「居屋案」和「遺產案」，駁回房委會和律政司上訴，即維持吳翰林一方勝訴，李亦豪帶着判詞到吳翰林墓前：「法庭終於見到，你受的苦，是真真實實有發生過的。」他確切感受到歧視的樣子，不是暴力與欺凌，而是隱形地將他們從一直運行的社會系統中排除出去。受訪時他說不出勝利，結局也如他預言，政府上訴至終審法院，亡夫未竟的官司，未到重點，他還要走下去。



李亦豪（Henry）的丈夫吳翰林（Edgar）當初就居屋居住權和遺產繼承權司法覆核，就是希望保護他們的家。吳翰林離世後，李亦豪獨自一人與兩隻貓同住。（黃寶瑩攝）

贏的距離

「那個星期日搭巴士，無緣無故就哭了，因為我在回想那宗案件，當中真的發生了很多事情。」李亦豪回想多宗官司的背後，只是簡單的一個訴求，就是希望與丈夫吳翰林一起住，縱使贏了第一仗，上訴庭駁回房委會和律政司上訴，算是贏了第二仗，案件上訴至終審法院，判決未有結果，但「一起住」這個訴求，已經不能實現。因為在官司期間，吳翰林不敵抑鬱症輕生。

亦因如此，在今年10月，上訴庭駁回「居屋案」和「遺產案」上訴，朋友恭喜他贏了的時候，他亦感受不到勝利的喜悅，「真的贏了的時候是，我見到其他人很開心，但好像跟那些人很遠。我明白為何大家很開心，但自己未感覺到贏的感覺，覺得與贏的距離很遠，說不出『贏』這個字，因為本身想一起住也住不了。」

李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）在英國註冊結婚，2017年11月5日，他們在香港補辦婚宴。（黃寶瑩攝）

讓人看到

李亦豪和吳翰林的故事，要從2017年說起。那一年他們相戀五年多，就在農曆大年初一，二人在英國結婚，同年11月5日，吳翰林生日當天，二人在香港教堂行禮、補辦喜酒。

在香港結婚那天，《香港01》記者到場採訪和拍攝，吳翰林當時受訪時笑說，並非為了倡議平權才結婚。

因為我真的愛你才跟你結婚，但又可以順便教導公眾，何樂而不為。讓其他基督徒、甚至全香港人看到，兩個人的愛很簡單，很值得慶祝的，這已經很好。 吳翰林（Edgar）2017

2017年11月，李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）婚後接受《香港01》訪問。他們希望透過傳媒訪問，宣揚愛無分性別。（黃寶瑩攝）

相容

回想當年的婚禮，李亦豪說對於亡夫來說，有多一重意義，「Edgar是天主教徒，我們又找到一個教堂可以行禮，對Edgard來說是很重大的意義。可以在教堂、在天主面前立誓，他想告訴其他天主教徒或基督教徒，同志和教徒這兩個身份是可以相容的，也不需要經常打架。」

2017年，吳翰林（Edgar）和李亦豪（Henry）婚後住在公屋，未幾被人持續投訴。（黃寶瑩攝）

投訴

開心背後，是舉報的開始。吳翰林原本繼承父親的公屋單位，婚後與李亦豪同住，「總之就是結婚那一段時間，就開始收到投訴。一男一女就可以在這裏居住，但兩個男生或女生，結了婚都不可以在這裏居住。有人來敲門投訴，也無從辯駁。管理處職員說，不是只投訴一次，而是每隔幾個月就會跟進，積極、有系統地投訴。」

驚恐

李亦豪至今都不知道投訴人的身份，但那時就算聽到鄰居的腳步聲，也令他們驚恐。「我們的第一個本能的反應，就是不想打官司。當時就想不如用綠表買居屋，於是天真爛漫地，沒有問過任何法律意見，退了公屋、買了居屋。」

天真

李亦豪買了居屋後，與律師閒聊才知道，原來居屋的住戶政策，與公屋一樣，「那時候就有點覺得算了，債就背負了，也有三年印花稅綁住，遲早有一日投訴人有會有辦法知道我們住在哪。迫於無奈入稟了第一個司法覆核官司。」

2017年，李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）當時相識拍拖五年後結婚，二人在英國註冊。（黃寶瑩攝）

不敵抑鬱

2019年10月及11月，吳翰林分別就居屋及繼承權申請司法覆核，即「居屋案」及「遺產案」。2020年9月，高院就遺產案判決，裁定吳翰林勝訴，律政司提出上訴。居屋案未開審、遺產案上訴仍待處理之時，吳翰林在2020年12月不敵抑鬱症輕生。

吳翰林（Edgar）離世後，丈夫李亦豪（Henry）與他的連繫，剩下一對貓、一間屋和一對官司。（黃寶瑩攝）

淌血之時

李亦豪心中的傷口仍在淌血之際，就要面對他的第三宗官司——「身後事案」。「去到殮房，核對完身份證，職員就問我，與死者是什麼關係。我說我與吳翰林在英國有合法婚姻。當時法醫第一個反應是，香港不承認同性婚姻，有沒有其他家人可以處理身後事。」

李亦豪就處理身後事提出司法覆核，挑戰配偶定義，政府澄清無差別待遇，雙方同意撤案。他亦成為吳翰林司法覆核官司的替代申請人，走亡夫未竟之路。

2017年，李亦豪（Henry）與吳翰林（Edgar）婚禮，二人準備進場前，偷窺晚宴情況。（黃寶瑩攝）

替代框架

本身在機構擔任律師的李亦豪，認真審視每一庭的陳詞。居屋案一審勝訴，另一名男同志Nick Infinger入稟的公屋案亦勝訴，不過房委會均上訴，連同遺產案，均待岑子杰就同性婚姻司法覆核終審判決後，上訴庭才會頒發裁決。

2023年9月5日岑子杰案終審判決「部份終極勝訴」，即香港不承認海外同性婚姻，但港府需兩年內為同性伴侶關係設立替代框架。上訴庭亦在10月，就公屋案、居屋案、遺產案，駁回房委會和律政司的上訴。

2023年重陽節，李亦豪（Henry）帶着上訴庭關於同志平權司法覆核居屋案、遺產案的判詞，拜祭亡夫吳翰林（Edgar），為墓碑重新上色。（勞顯亮攝）

拜祭

李亦豪帶着判詞到吳翰林的墓前，告訴亡夫勝訴的消息，亦為已經褪色的碑文重新上色。

裁決一直都跟身，很想帶裁決對他說，法庭終於見到你受的苦，是真真實實有發生過的。 李亦豪（Henry）2023

「那個歧視雖然是間接，但已經與直接沒有分別。因為房委會想阻止同性伴侶，申請居屋及住在裏面，其實是間接地承認，是想趕我們走。我們只是在自己家中住，但房委會說不可以。」李亦豪說。

李亦豪（Henry）逐句細讀上訴庭的判詞，判詞提及差異對待，是「unacceptably harsh burden」（不能接受的殘酷負擔）。（黃寶瑩攝）

不能接受的殘酷負擔

判詞用複雜的法律用於，李亦豪說，提及「懲罰」和「阻嚇」兩個元素，「有什麼要罰和阻嚇？就是罪行和失當行為。所以我無法不去想，是不是不喜歡我，到覺得我像犯法一樣。」

遺產案的判詞，提及差異對待，是「unacceptably harsh burden」（不能接受的殘酷負擔）。

法庭說是如果不受到保障，是不能接受的殘酷負擔，這是我們確確實實經歷過的，終於有人肯白紙黑字肯定我們的苦。 李亦豪（Henry）2023

李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）是虔誠的天主教徒。（黃寶瑩攝）

罪人？

吳翰林的苦，除了白紙黑字，還有他背後的掙扎。作為虔誠的天主教徒，吳翰林2017年婚後受訪時，道出他對「罪人」的思考：「我的教會天主教會，對於我的同性婚姻很不悅和不滿。」

每一個人都有「犯罪」，但為什麽唯獨同性戀或同性婚姻，他們眼中我這個所謂的「罪」，無端端被單獨挑出來。但我覺得天主依然這麼愛我們，因為天主愛世人、神愛世人，而世人是包括同志的。 吳翰林（Edgar）2017

李亦豪亦如此理解吳翰林的苦：「Edgar離世時只有33歲，很年輕，他有時面對很多⋯⋯他很小的時候，告訴社工喜歡男仔，社工竟然告訴家人、老師，他被踢出櫃。我們結婚，教會踢走他，很大壓力。」

其實我覺得他很苦，他的每一個故事都可以拍一齣戲，一個悲情的劇，但他發生了好幾次。 李亦豪（Henry）2023

這張婚照是李亦豪（Henry）最喜歡的，他從家中的照片牆取下，帶去拜祭吳翰林（Edgar）。（黃寶瑩攝）

殘忍

兩個身份共存，為何會有衝突？李亦豪反問：「他從小到大都是天主教徒，從小都大都是同性戀，即係左右手，一是同性戀者，一是天主教徒，如果兩隻手經常打架，要選一隻砍掉，其實很殘忍。對於教徒、社會或是一個議題，但對於吳翰林來說，是他每日的生活。」

李亦豪（Henry）反問，為何每次人生大事都要上法庭，接連多宗司法覆核官司，令他覺得心很累。（黃寶瑩攝）

歧視的樣子

自吳翰林離開後，處理官司成為李亦豪閒暇時的唯一事務，受訪時房委會、律政司還未決定上訴，他懸着的心還未能定下來。「其實我們這次遺產案，是第七次類似的案件。第一次是QT案，接着是梁鎮罡案，跟着是公屋案、居屋案、遺產案，後來就是岑子杰案。Edgar走了之後，身後事被阻撓做不到，再有身後事案。剛剛說六宗都是勝訴，就算是岑子杰案『部份勝訴』，也是很大的勝訴，因為會有同性伴侶締結的框架。」

李亦豪的感受是「心很累，因為每一次人生大事都要上法庭。」這也讓他看到歧視的樣子。

其實我自己都沒有想過，原來歧視就是這樣子。我經常都以為，看外國的新聞、電影，提到同性戀、提到歧視，是被欺凌，最後被打死或自殺，是很暴力的畫面。但原來歧視是可以很隱形。那個『排外』，變相認為Edgar是一個，無人無物、孤獨終老的人，但這個不是事實，吳翰林當日是我的丈夫，到今日、永遠都是我的丈夫。 李亦豪（Henry）2023

2017年李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）結婚，那時二人從未想過要走司法覆核的平權路。（黃寶瑩攝）

未完

2023年11月8日及14日，房委會及律政司，分別就公屋案、居屋案和遺產案上訴至終審法院。李亦豪將要繼續面對官司。

如果那個官司突然間完結了，我是有點不知何去何從的。但我會很開心如果我可以完成官司，可以為吳翰林完成他的遺願。其實他的遺願很簡單，他想做一個普通人，想跟普通人一樣，有自己的家和家人，自己的家可以留給伴侶。 李亦豪（Henry）2023

記者：勞顯亮

影片：楊凱力、勞顯亮（2023）

曾梓洋（2017）

硬照：黃寶瑩（2023、2017）

剪輯：蕭堃桁



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