社工註冊局｜10多人有刑事案底照獲准註冊續牌　孫玉菡：忍無可忍

勞福局局長孫玉菡早前撰文列出「五宗罪」，炮轟社工註冊局嚴重偏離條例精神，須完善管治。行會今日（14日）通過《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，當中包括改組、引入即時除牌的機制等。



孫玉菡今午向傳媒講解條例草案，席上多次談及質疑現屆選任成員的決定，既未維護公眾利益，亦無顧及社工專業，包括讓涉暴動罪的社工加入紀律委員會備選委員小組，有10多名有藏毒、販毒、盜竊、藐視法庭等罪行案底社工成功註冊或續牌，他指已給予現屆註冊局很多機會，「一忍再忍、忍無可忍」，終提出完善方案。



勞福局局長孫玉菡早前撰文列出「五宗罪」，炮轟社工註冊局嚴重偏離條例精神，須完善管治。（蘇煒然攝）

10多名涉藏毒或盜竊等罪行人士 即使委任成員反對仍獲註冊或續牌

孫玉菡今午向傳媒講解條例草案時提到現屆註冊局任期內，有10多名曾犯事、且被裁定罪成的社工成功註冊或續牌，當中有人涉藏毒、販毒、盜竊、藐視法庭等罪行，又指即使局內委任成員即使有激烈反應，終因民選委員人數較多、故票數較多而批准註冊或續牌。

他強調，社工會服務不少弱勢社群，如受助者不知道社工背景，對公眾利益、以至社工的專業及公信力也有影響。現時的條例雖列明社工要向社工註冊局呈報干犯罪行，目前卻屬「自願呈報」，他批評現屆社工註冊局態度不積極。

他又提到，早在2022年7月將危害國安罪行納入附表2時，已通知社工註冊局做兩件事，包括主動找出干犯危害國家安全罪行的社工、並設立機制判斷社工有否危害國家安全、並作處理，惟現屆社工註冊局未有落實。他以一名涉暴動罪的社工為例，其在上屆社工註冊局任內獲續牌，惟今屆社工註冊局在附件2所到罪行有更新後，卻無就該社工的續牌再作檢視。

就有涉暴動罪的社工加入紀律委員會備選委員小組，勞福局常任秘書長劉焱表明，現時確無明文規定未裁定犯罪的社工不可加入，但她認為一般人都會認為該小組成員會處理紀律聆訊，對成員的專業操守及道德水平會有高要求，質疑讓涉罪社工加入是不合適。

她又指，如註冊局相信該社工是清白之身，大可等審訊完結，確定無罪後再讓該社工加入小組。她又提出，如該社工期後被定罪，這段期間又曾處理過社工紀律聆訊，整個專業都會蒙受損失，她形容是大我與小我的權衡、是一種分寸拿掐。

勞工及福利局局長孫玉菡指過去已給予現屆社工註冊局很多機會，形容自己是「一忍再忍、忍無可忍。」（黃浩謙攝）

被問曾否與註冊局商討 孫玉菡：應該要註冊局要解釋點解去到咁盡？

問到孫玉菡曾否與註冊局商討此問題，他回應指，不應問他曾否與對方討論，相反應該要社工註冊局要解釋「點解要去到咁盡？」，又指他只是代大眾去問社工註冊局：「你咁做啱唔啱先？」

他表示，自今屆註冊局成員上任後，曾與主席見面，也有不少書信往來，又指過去已給予現屆社工註冊局很多機會，形容自己是「一忍再忍、忍無可忍。」他認為，很多不妥當的決定也出於組成方法，故作為有監察權的勞福局局長，早前撰文寫出擔憂，並提出完善方案。

據政府公布，相關修訂條例草案將於本周五（17日）刊憲，並於本月22日交立法會進行首讀及二讀。孫玉菡也表示，希望盡快盡早通過條例，因現屆註冊局任期至下年初，12月底已要進行選舉，盡早通過對有意參選的人有好處，也讓業界有法可依。