搶包山｜排頭位市民今早凌晨0時半已到　冀感受比賽熱鬧氣氛

長洲太平清醮壓軸重頭戲搶包山，將於16日凌晨零時正式展開搶包山決賽，搶包山比賽的免費門票在今日（15日）晚上10時起在長洲消防局旁的攤位派發，約10時半開始入場。排頭位的市民表示，今日凌晨0時半已到，希望入場感受搶包山熱鬧的的氣氛。



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長洲太平清醮壓軸重頭戲搶包山決賽稍後展開，搶包山比賽的免費門票在今日（15日）晚上10時起在長洲消防局旁的攤位派發約1000張門票，10時半開始入場。晚上9時許已有過百市民在消防局外排隊，有市民帶備椅子排隊。

排頭位的蘇先生表示，今日凌晨12時半已到，希望入場感受搶包山熱鬧的的氣氛以及看不同的儀式。他指，晚上排隊時認識了2號男選手葉建文，因此入場時會支持他。

排第二位的張先生表示，今早5時已到達排隊，「擺返個頭位，睇到最佳位置。」他指，已認識2號男選手葉建文數年，因而入場支持他，希望他可以進入奪得三位，「最好唔好臨尾取消資格。」他表示，今年氣氛「差啲」，但人流與以往相若。

排在較後位置的梁先生表示，今次為第一次入長洲參與太平清醮，約晚上8時半開始排隊，有信心可以入場。他指，今午第一次看飄色巡遊，「文化上傳承得幾好。」他表示，今晚看完比賽就會搭船回市區，因為明天還有工作。

▼2024年5月5日 包山嘉年華2024▼

