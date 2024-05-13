長洲太平清醮｜郭錦記第二代放棄金融高管職位　接手餅店賣平安包

一年一度的長洲太平清醮在昨日（12日）開始，重點是本周三（15日）佛誕日的飄色及搶包山，當中少不了吃平安包。取得科技大學工學士學位郭宇鈿（Martin），甘願放棄拼搏10多年所得的金融業高級管理層職位、中環海景辦公室，轉而回到長洲接手家族餅店「郭錦記」賣平安包。他解釋因對平安包、郭錦記等有深厚情意結，因而不顧父親反對，都要「先斬後奏」地辭職並回家繼承餅店。



在接手後，新冠病毒疫情和港人北上潮都讓他體會到，長洲要找回自己特色的文化才能吸引人們到訪，於是便着手推動活化平安包的工作坊，傳承及推廣這一香港的非物質文化遺產。



回長洲代價：放棄拼搏10多年的高薪厚職、中環海景辦公室

從科大畢業後，郭宇鈿在一間小型金融機構工作了10多年，這公司漸漸發展成更大規模並上市，而他的職位都上升至高級管理層。就在這時，他決定在事業高峰放棄高薪厚職，毅然離開中環的海景辦公室，決意回到長洲的「郭錦記」，幫父親郭錦全打理餅店。

郭父原想風光結業 最後營業日派包派到無

郭宇鈿說，現時70多歲的父親與傳統家庭不同，並沒有强逼子女一定要子承父業，反而不想他回家接手餅店，「原本係想執咗佢，爸爸想喺唔做嗰日，由朝到晚派包派到冇就結業，好風光咁唔做。」他指父親一來覺得做飲食業會很辛苦，二來不願子女放棄辛苦多年奮鬥的事業，所以堅決反對他回郭錦記。

衝動辭職「先斬後奏」 對餅店有情意結：唔想冇咗郭錦記三個字

面對父親的反對，郭宇鈿決定「先斬後奏」，「嗰陣好衝動就辭咗職」，之後再向父親坦白，終於「逼到父親就範」讓他接手郭錦記。

他說家中有七兄弟姊妹，但他們都無興趣繼承家族餅店，只有他對郭錦記有情意結。他憶述在讀書以及工作時，每年在太平清醮都會請一星期假回家幫手，與包點師傅一同賣包，在年輕時，更試過「日頭就喺舖頭幫手，夜晚就去爬包山」，最終打入決賽在12人中排第7，這些經歷都讓他對長洲、平安包等有深厚感情，「唔想冇咗郭錦記三個字。」

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推Hello Kitty平安包遭父反對 反應好「爸爸睇到都跌眼眼鏡」

郭宇鈿在接手後推出創新嘗試，如將平安包上「平安」二字製作成精品印章售賣，又與Hello Kitty商標合作，做三款Hello Kitty圖案的平安包。豈料這些創意，父親全都反對，「爸爸嗰陣非常反對，覺得踏踏實實搵得一蚊得一蚊，呢啲新嘢，做咩啊做嚟都冇用啦！」

他沒有因父親的反對便就此放棄，幸好堅持創新賣的印章和Hello Kitty平安包的反應都十分好，「爸爸睇到都跌眼眼鏡」、「啲平安包多人買到師傅都做唔掂，之後仲問返我使唔使再繼續做多啲賣。」

疫情及北上潮後反思長洲平安包特色 辦工作坊傳承平安包這「非遺」

不過，疫情及港人北上潮對令郭錦記生意受到影響，「疫情之後就冇咩生意」，這讓在接手後推出創新嘗試思考可如何有「新搞作」，吸引本地人和旅客再對長洲有興趣，願意再來長洲遊覽。

他認為活化平安包這長洲特色十分重要，因此郭錦記從去年9月開始，與旅行社和學校合作，籌辦文化教育的項目，推出平安包工作坊，傳承及推廣平安包這一香港的非物質文化遺產，然後收取基本行政費用。他透露截至今年4月，工作坊已接待約1至2萬人，這成績讓他感到「幾鼓舞」。

他表示，在今年的1、2月開始，進入學校做長洲文化的教育/STEM項目，同時會繼續推廣更多本地深度遊活動，如長洲面譜、立體浮雕等藝術文化。談及北上消費，他認為郭錦記先要「做返好自己」，然後再提升產品及服務質素，並且持續創新，以此應對北上消費潮。