太平清醮郵票舞龍犯長洲人大忌　值理會主席證實只舞麒麟及貔貅

本月12日至16日為長洲太平清醮，香港郵政周四（9日）推出「非物質文化遺產—長洲太平清醮」特別郵票，包括4款面值郵票及2款不同面值的郵票小型張。不過其中一款面值4元、印有舞龍舞獅隊伍圖像的郵票就引起爭議。社交媒體專頁「光影藏情 Storytelling」指出長洲向來不舞龍，認為有關設計令人百思不得其解；而該款郵票中的醒獅，亦被指是取自姜氏金龍醒獅團的照片，設計有抄襲之嫌。



長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，長洲向來不舞龍，只有舞麒麟、貔貅等。至於涉事郵票設計，他表示當局上月曾向他展示，惟他因忙於籌備太平清醮，只「粗略睇過」，亦沒有提出意見。《香港01》正就此事向香港郵政查詢。



社交媒體專頁「光影藏情 Storytelling」指出長洲向來不舞龍。（光影藏情 Storytelling Facebook）

長洲島民漁業維生 相信舞龍翻動龍身會招來風雨

「光影藏情 Storytelling」在帖文中解釋指，長洲島民從來不舞龍，其中一個說法是因為龍是掌管風雨的神獸，舞龍時翻動龍身會招來風雨，而主要以漁業維生的島民只求「平安」，故不會舞龍。網上亦有指水上人忌龍，惟沒有給予解釋。

「光影藏情 Storytelling」又認為，長洲太平清醮已於2011年已列人第三批國家級非遺代表性項目名錄，不解當局是基於甚麼準則，將長洲沒有的舞龍放在代表香港發行至全球的郵票上；又認為事件反映當局對長洲太平清醮的認知存在落差, 令人質疑郵票發行的監管是否嚴格。

社交媒體專頁「希比」亦表示「非物質文化遺產—長洲太平清醮」特別郵票含醒獅部份涉嫌抄襲。（希比 Facebook）

舞獅圖案被指挪用醒獅團舊相

另一社交媒體專頁「希比」亦發文指同一款郵票設計有抄襲之嫌，姜氏金龍醒獅團的姜偉池在其個人Facebook帳戶發文表示，該款郵票中的醒獅圖案是取自其醒獅團的。根據「希比」帖文的截圖，姜偉池反問「點解唔問我攞原圖呀！？」，又指「啲獅頭化灰我都認得」

由其帖文可見，該款郵票上的醒獅圖案與姜氏金龍醒獅團的醒獅照片，不論動作還是顏色都近乎一模一樣。姜偉池就表示該照片攝於2017年5月5日。

據郵票策劃及拓展處網頁介紹，香港郵政以「長洲太平清醮」為題發行特別郵票，宣揚這項香港非物質文化遺產，讓這節慶活動和其中的民間工藝和習俗得以繼續傳承。而有關郵票設計者為鄭志明。

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