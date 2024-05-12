太平清醮郵票舞龍疑違風俗　香港郵政：官方資料提及金龍並曾諮詢

香港郵政上周四（9日）推出「非物質文化遺產—長洲太平清醮」特別郵票，以在長洲太平清醮前發行。不過，其中一款郵票印有舞龍舞獅隊伍圖像，就被質疑長洲沒有舞龍的風俗。香港郵政今日（12日）回應稱，設計該款郵票時，曾參考官方資料庫內有關會景巡遊的資料，當中有提及包括金龍，亦曾就設計諮詢相關持份者。



該款郵票另一爭議，是圖中舞龍取自姜氏金龍醒獅團的照片，被該團隊的主理人姜偉池質疑未徵得他的同意。香港郵政稱，郵票設計師已和網上圖片擁有者聯絡，並獲授權使用相關圖像。郵政會檢視相關事宜，以作出進一步優化。



社交媒體專頁「光影藏情 Storytelling」指出長洲向來不舞龍。（光影藏情 Storytelling Facebook）

香港郵政：會檢視相關資料蒐集及諮詢程序

香港郵政指出，十分重視郵票的設計內容，在設計郵票的過程中，會就有關主題進行資料蒐集，包括相關書籍、官方網址上的資料等，並會諮詢相關的持分者及團體，參考他們的意見和建議，務求令郵票設計更貼合主題。

對於「非物質文化遺產 - 長洲太平清醮」 特別郵票引起爭議，香港郵政稱會檢視相關資料蒐集及諮詢程序，務求在過程中更深入和全面。

長洲太平清醮值理會主席：只粗略睇過未提意見

長洲太平清醮值理會主席翁志明日前表示，長洲向來不舞龍，只有舞麒麟、貔貅等。至於涉事郵票設計，他表示當局上月曾向他展示，惟他因忙於籌備太平清醮，只「粗略睇過」，亦沒有提出意見。

「光影藏情 Storytelling」則稱，長洲島民從來不舞龍，其中一個說法是因為龍是掌管風雨的神獸，舞龍時翻動龍身會招來風雨，而主要以漁業維生的島民只求「平安」，故不會舞龍。網上亦有指水上人忌龍，惟沒有給予解釋。

稱設計者已和醒獅圖片擁有者聯絡 獲授權使用

社交媒體專頁「希比」亦表示「非物質文化遺產—長洲太平清醮」特別郵票含醒獅部份涉嫌抄襲。（希比 Facebook）

至於郵票設計內容所涉及的版權事宜，香港郵政稱會與郵票設計師簽訂服務合約，並要求郵票設計師簽署聲明文件，如設計涉及第三方圖片、相片或繪圖等，設計師須以書面保證已獲版權持有人正式授權香港郵政永久使用。

香港郵政指出，有關「非物質文化遺產 - 長洲太平清醮」 $4 郵票上的舞獅圖案與網上圖片非常相似一事，郵票設計者已和圖片擁有者聯絡，並獲授權使用相關圖像。

姜氏金龍醒獅團主理人姜偉池表示，事件已告一段落。（資料圖片／高仲明攝）

姜氏金龍醒獅團：郵票設計師已來電致歉

姜氏金龍醒獅團主理人姜偉池前日（10日）在他私人Facebook發文，就香港郵政日前新出的長洲太平清醮郵票上，有他在2017年5月攝影的舞獅照片，反問「點解唔問我攞原圖呀！？」，又指「啲獅頭化灰我都認得」。

姜偉池昨日（11日）在他Facebook專頁撰文表示，「郵票設計師已來電致歉，事情就此告一段落。其實大家懂得互相尊重、相敬相傾就好了。」

姜偉池昨日（11日）在Facebook表示，接獲郵票設計師致歉。（姜偉池Facebook）

據郵票策劃及拓展處網頁介紹，香港郵政以「長洲太平清醮」為題發行特別郵票，宣揚這項香港非物質文化遺產，讓這節慶活動和其中的民間工藝和習俗得以繼續傳承。而有關郵票設計者為鄭志明。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！