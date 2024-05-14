麻疹｜確診索馬里11個月大女嬰曾到元朗入境處　40員工需醫學監察

衞生防護中心今日（14日）公布，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，一名來自索馬里、過往健康良好的11個月大女嬰，對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。中心又指，該女嬰並無接種麻疹疫苗，於病毒傳染期內，曾於5月6日上午約10時至11時30分，到訪入境處位於元朗橋樂坊的辦事處，約40名工作人員接受醫學監察。



中心已設立查詢熱線（2125 2374）追蹤接觸者，由明日（15日）開始運作，中心並呼籲上述時間內曾到元朗辦事處的人士致電熱線。



11個月大外籍女嬰屯門醫院正入住屯門醫療接受治療。（資料圖片／歐嘉樂攝）

11個月大女嬰屯門醫院留醫 情況穩定

衞生防護中心公布，該宗由外地傳入的麻疹個案，病人為一名過往健康良好的11個月大外籍女嬰。她由5月7日起出現發燒、咳嗽和流鼻水，其後於翌日出疹，並在5月9日被帶到博愛醫院急症室求醫，5月10日入住屯門醫院接受治療。

中心續指，女嬰的呼吸道樣本經檢測後，發現對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，現時情況穩定，仍然留院。而她的兩名家居接觸者，至今沒有出現病徵。

入境處位於元朗的辦事處。（入境處網頁相片）

女嬰來自索馬里 4月23日抵港並無接種麻疹疫苗

中心表示，流行病學調查顯示，病人並非在香港出生，沒有在原居國家接種麻疹疫苗。她在潛伏期內於索馬里居住，並於4月23日抵港。惟病人在香港沒有接觸麻疹病人，中心將個案列為外地輸入個案。

中心並指，在女嬰病毒傳染期內，曾於5月6日上午約10時至11時30分，到訪入境處位於元朗橋樂坊的辦事處。中心會對該辦事處約40名工作人員進行醫學監察。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（英國國民保健服務圖片）

5.6上午10時至11時半曾到元朗辦事處 可致電熱線查詢

中心提醒，由於麻疹傳染性極高，已設立查詢熱線（2125 2374）以追蹤接觸者。中心呼籲曾於5月6日上午10時至11時30分，曾到訪位於元朗辦事處的人士致電熱線，中心會提供適切評估和建議。

中心又指，熱線於明日（15日）上午9時至下午1時運作，並會由5月16日起，逢周一至周五（公眾假期除外），由上午9時至下午5時30分運作。

中心並提醒，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，非本港出生的市民，因童年或未接種麻疹疫苗，應特別留意疫苗接種紀錄。