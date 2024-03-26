麻疹｜衞生署覆驗確診女嬰揭假陽性　疑因剛打疫苗　調查荃灣港安

衞生署衞生防護中心今日本月17日公布，一名14個月大女嬰到香港港安醫院—荃灣急症門診中心求醫後確診麻疹，同住胞姊比她早有病徵，列為關連個案。不過中心今晚（26日）公布，覆檢發現女嬰樣本對核酸檢測呈陰性反應，與醫院化驗結果不一致。



中心稱，經諮詢專家意見後，中心確認女嬰並非麻疹感染個案，不排除由於她曾於較早前接受麻疹疫苗注射，導致其樣本化驗結果出現上述的不一致情況，中心將兩個案一併取消。中心已就事件聯絡香港港安醫院—荃灣，並要求提供進一步資料。



14個月大女嬰到香港港安醫院—荃灣急症門診中心求醫後確診麻疹，衞生署覆驗揭結果錯誤，女嬰並無感染。（資料圖片）

覆檢女嬰樣本對免疫球蛋白M呈陽性、核酸檢測呈陰性

衞生防護中心表示，香港港安醫院—荃灣早前呈報一宗麻疹個案，涉及一名14個月大女嬰，當時她的血液樣本於醫院進行的麻疹病毒核酸檢測及麻疹病毒免疫球蛋白M抗體均呈陽性反應。中心接獲通報後立刻進行流行病學調查及採取相關防控措施，包括啓動接觸者追蹤和為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。

中心其後安排有關樣本於公共衞生化驗服務處進行基因序列型分析，發現相關樣本對麻疹病毒的免疫球蛋白M測試呈陽性反應，而核酸檢測則呈陰性反應，與香港港安醫院—荃灣的化驗結果不一致，故重新評估個案。

專家確認女嬰非染麻疹 衞生署要求荃灣港安醫院提供資料

中心表示，經諮詢專家意見後，確認該女嬰並非麻疹感染個案，中心不排除由於該女嬰曾於較早前接受麻疹疫苗注射，導致其樣本化驗結果出現上述的不一致情況。因應最新的化驗結果，將同日公布的另一宗流行病學關連個案、即女嬰胞姊一併取消。中心已將上述覆檢結果通知女童的家人，並解除對接觸者所作出的醫學監察。

中心已就事件聯絡香港港安醫院—荃灣，並要求提供進一步資料，以便了解樣本的化驗過程及出現麻疹病毒核酸檢測陽性化驗結果的原因。

麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（英國國民保健服務圖片）

剔除上述兩宗個案後，本港今年至今共錄得六宗麻疹個案（當中四宗屬外地輸入個案），多於過去4年每年僅一至三宗個案。中心指出，世界衞生組織數據顯示，全球的麻疹個案在2023年有所上升，共呈報超過30萬宗個案，較2022年增加約八成；西太平洋區2023年則錄得約5,000宗個案，較2022年增加超過2.5倍，當中菲律賓及馬來西亞出現持續傳播。鑑於麻疹疫情持續上升，世界衞生組織已呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，以防止疫情蔓延。