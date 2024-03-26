麻疹｜大馬返港婦確診　出疹前曾到都會海逸酒店參加港鐵員工晚宴

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布一宗外地輸入麻疹個案，涉及一名過往健康良好的57歲女子，她於3月4日至15日的潛伏期內到訪馬來西亞，回港翌日出現病徵，上周二（19日）晚上到紅磡都會海逸酒店8樓景逸軒出席港鐵員工周年晚宴，翌日（20日）早上出疹，當日下午到東區醫院急症室求醫，確診麻疹，情況穩定並已出院。



紅磡都會海逸酒店。（都會海逸酒店圖片）

病人大馬返港後已出現病徵

衞生防護中心今日（26日）公布調查一宗外地輸入麻疹個案，涉及一名過往健康良好的57歲女子。病人自3月16日起出現疲倦、乏力、肌肉疼痛及頭痛，並於3月20日早上出疹。她同日下午到東區醫院急症室求醫，其後入院，其呼吸道及血液樣本經檢測後分別對麻疹病毒核酸檢測及麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。

出疹前一日到紅磡海逸酒店參加港鐵晚宴

中心表示，病人情況穩定並已出院，並指她曾於3月4日至15日的潛伏期內到訪馬來西亞，在本港沒有接觸受感染人士，故將個案列為外地輸入個案。中心又指出，病人於病毒傳染期內曾到下列地點：

．3月19日晚上7時至10時於紅磡都會道7號都會海逸酒店8樓景逸軒（參加港鐵員工周年晚宴）；

．3月20日下午2時至3時期間於東區尤德夫人那打素醫院急症室候診大堂

衞生防護中心今日（26日）調查一宗外地輸入麻疹個案，涉及一名過往健康良好的57歲女子，（資料圖片）

衞生防護中心：較擠迫的環境會有較高傳播風險

衞生防護中心指出，麻疹傳染性極高，在較擠迫的環境會有較高傳播風險，特別是未完成麻疹疫苗接種的群組。中心已設立查詢熱線（2125 2371）為個案進行接觸者追蹤，並呼籲曾於上述時間及地點出現的市民（包括相關地點的員工）致電熱線，中心會提供適切評估和建議。

熱線明日（27日）起逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30分運作。中心亦正繼續聯同病人工作的單位及曾入住的醫院等進行接觸者追蹤工作及跟進調查。

潛伏期為7至21日 呼籲接種疫苗預防

中心提醒市民接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，而非本港出生的市民因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗，應特別留意其疫苗接種紀錄。衞生署亦提醒市民，兒童延遲接種疫苗會減低預防麻疹的保護力，家長應按時為子女安排免疫接種，以得到全面和適時的保護。

署方亦指，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人。

署方又提醒，麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為7至21日。麻疹病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。

除接種麻疹疫苗外，中心呼籲市民應採取以下措施預防感染麻疹：

．維持良好的個人及環境衞生；

．保持室內空氣流通；

．保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；

．雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；

．打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；

．徹底清潔用過的玩具和家具；及

．病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。