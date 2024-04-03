麻疹｜新增外地輸入個案　45歲男曾赴印尼　傳染期於皇崗乘跨境巴

衞生署衞生防護中心今日（3日）正調查一宗由外地傳入的麻疹個案，一名過往健康良好的45歲男子由3月24起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和結膜炎等徵狀，其後於26日出疹，於27日入住養和醫院接受治療，呼吸道樣本經檢測後對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。



他曾於3月3日至6日的潛伏期內到訪印尼，21日前往內地，22日傳染期內，由深夜從皇崗口岸乘坐跨境旅遊巴士於翌日凌晨到達旺角。病人情況穩定並已出院。他的三名家居接觸者現時沒有病徵。



衞生署衞生防護中心今日指，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案。個案涉一名過往健康良好的45歲男子，他由3月24起出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和結膜炎等徵狀，24日、25日向私家醫生求診，在26日出疹，27日入住養和醫院接受治療。他的呼吸道樣本經檢測後對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，情況穩定並已出院，三名家居接觸者現時沒有病徵。

病毒傳染期內從皇崗口岸乘坐跨境旅遊巴士到港

病人在3月3日至6日的潛伏期內到訪印尼，另外，於3月21日前往內地。在病毒傳染期內，他於3月22日深夜從皇崗口岸乘坐跨境旅遊巴士於翌日凌晨到達旺角。病人在本港沒有接觸受麻疹病毒感染人士，中心將個案列為外地輸入個案。

由於麻疹傳染性極高，因此在較擠迫的環境，如交通工具會有較高傳播風險。中心已設立查詢熱線2125 2372為該個案進行接觸者追蹤，中心呼籲，上述跨境旅遊巴士乘客如出現麻疹病徵應致電熱線，中心會提供適切評估和建議。熱線於明日上午9時至下午1時起運作，並由4月5日起逢星期一至五，公眾假期除外，由上午9時至下午5時30分運作。

發言人提醒市民，兒童延遲接種疫苗會減低預防麻疹的保護力，家長應按時為子女安排免疫接種，以得到全面和適時的保護。所有對麻疹未具備免疫力的人士，尤其是可能有較高機會接觸輸入個案的外傭、於大專院校工作或就讀的人士、以及海陸空口岸的工作人員，應接種兩劑含麻疹疫苗。