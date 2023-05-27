佛誕｜連周末三日假　49萬人次出境　近11萬人經羅湖落馬洲支線

本港昨（26日）迎來疫情後首個佛誕假期，適逢今年佛誕紅日在周五，連同周末共有三天假期，除了往長洲參與太平清醮慶典外，不少市民亦選擇到內地及澳門遊玩。



根據入境處數字，昨日（26日）共錄得約49.1萬人次出境以及36.6萬人次入境。當中港人出境數字高達41.4萬人次，內地客入境香港數字則只有6.3萬人次。出境數字當中，以幾個與內地及澳門接壤的管制站人流最多，包括羅湖有11萬人次、落馬洲支線10.6萬人次以及港珠澳大橋6.1萬人次。



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佛誕連周末三天假期吸引不少港人外遊，據入境處數字，昨日假期首日，共錄得49.1萬出境人次，當中大部份為香港居民，佔41.4萬人次，內地客則佔5.9萬人次。較上周五、即5月19日增接近20萬人次

據統計，49.1萬出境人次均集中在往內地或澳門的管制站，當中羅湖口岸錄得11萬人次、落馬洲支線10.6萬人次以及港珠澳大橋6.1萬人次，以香港居民佔大多數。

至於深圳灣口岸亦錄得5.6萬人次出境、高鐵西九龍站4.4萬人次香圍園口岸2.8萬人次，落馬洲1.7萬人次，以及港澳客輪碼頭1.6萬人次。至於香港國際機場則錄得4.5萬人次，數字與上一個周五相若。

至於入境方面，昨日則錄得36.6萬人次入境，較上周五有所增長，但由於昨日並非內地公眾假期，故訪港內地客數目反而較上周減少，只有6.3萬人次。入境人數增長主要是因港人回港，香港居民入境數字較上周五增加約10萬，達27.8萬人次。

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