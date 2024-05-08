佛誕｜醫管局14間普通科門診提供服務　病人可致電或經HA Go預約

近日流感肆虐，醫管局今日（8日）公布，下周三（15日）的佛誕假期，將有14間普通科門診如常提供服務；求診市民可以電話預約系統或流動應用程式「HA Go」，預約未來24小時診症時間。



醫管局又指，近期流感活躍程度處於高水平，呼籲仍未接種流感疫苗的市民應盡早接種，並呼籲非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。



醫管局今日公布，因應近期流感及其他呼吸道病毒仍然活躍，公立醫院的服務需求持續上升，故現時已啓動服務需求高峰期特別措施，密切監察各項數據及情況。另外，5月15日（下周三）為佛誕公眾假期，為應對市民在假期的求診需要及減輕急症室的服務壓力，醫管局將加強普通科門診服務，佛誕公眾假期期間會有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。

求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。醫管局會密切監察服務需求，有需要時靈活調配資源及人手，繼續增加服務量，為病人提供適切的服務。

港島區



香港仔賽馬會普通科門診診所

地址：香港仔水塘道10號

預約電話：3543 5011

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓

預約電話：3157 0077

貝夫人普通科門診診所

地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層

預約電話：3157 0000

九龍區



觀塘社區健康中心

地址：觀塘協和街60號地下高層

預約電話：3157 0687

聖母醫院家庭醫學診所

地址：黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下

預約電話：3157 0118

柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號

預約電話：3157 0113

油麻地賽馬會普通科門診診所

地址：油麻地炮台街145號一樓

預約電話：3157 0880

新界區



戴麟趾夫人普通科門診診所

地址：荃灣沙咀道213號

預約電話：3157 0107

瀝源普通科門診診所

地址：沙田瀝源街9號地下

預約電話：3157 0972

石湖墟賽馬會普通科門診診所

地址：上水石湖墟馬會道108-130號地下

預約電話：3157 0965

大埔賽馬會普通科門診診所

地址：大埔汀角路37號地下

預約電話：3157 0906

將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

地址：將軍澳寶寧路28號地下

預約電話：3157 0660

屯門診所

地址：屯門新墟青賢街11號

預約電話：3543 0886

元朗賽馬會健康院

地址：元朗青山公路269號

預約電話：3543 5007

14間普通科門診服務時間：



上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

