羅湖商業城翻生　美食城5.1突開幕變蓮塘2.0　燒雞店港客佔80%

在全面通關後港人深入深圳新區域的大商場，曾盛極一時的羅湖商業城則被遺忘，正面臨變成「遺址」之際，原來靜悄悄翻生，一樓長途汽車站翻新成美食廣場並於本月1日開幕，從此港人北上離開羅湖口岸不再「冇啖好食」，同場也有多間眼鏡店及手信店進駐。



《香港01》記者趁今日（15日）佛誕於現場直擊，發現連網紅手搖店喜茶亦進駐在內，人流暢旺，不少人都說是首次到來。「翻生」後的羅湖商業城與蓮塘口岸商場的定位相似，確實吸引不少北上港人「搵食」。



有燒雞店便察覺到口岸的商機，自月初進駐至今，港人便佔顧客量的80%，更稱港人老饕願意花25分鐘等待燒雞出爐：亦有電子產品店曾於疫情期間捱不住結業，但願意重返舊地開業，店主便期望隨着食肆陸續開業，可帶旺商場的人流。



▼2024年5月15日 羅湖商城城翻新後佛誕人頭湧湧▼



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▼2023年5月13日 直擊通關近百日羅湖商業城▼



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羅湖商業城「脫胎換骨」引進喜茶等名店

去年中港恢復開關後，羅湖商業城曾一度淪為死城，假日人流稀少，甚至有店主叫苦連天，「你哋香港人而家都好少嚟買嘢。」不過羅湖商業城最近迎合北上熱潮，徹底翻新原來的長途汽車站，命名為商業城美食廣場，一改昔日離開羅湖口岸「冇啖好食」的窘境。雖然商場的外觀並無翻新，但受惠於毗鄰口岸的地理優勢，再次成為港人的北上新寵。

《香港01》記者今日佛誕假期中午到商業城直擊，發現已「脫胎換骨」，美食廣場的裝潢風格及店舖類型，與蓮塘口岸商場相似，走廊不算寬敞但燈火通明，更開設燒臘店、糕餅店、逾百年歷史的魚丸店等。而近年攻港的袁記雲餃、絕味鴨脖等，或是網紅手搖店喜茶，同樣進駐在內，確實方便港人過關前買餸回港。

家庭主婦蒙小姐準備買大騸雞回港品嚐。（倪清江攝）

家庭主婦讚充滿新鮮感︰以前好多啲納雜嘢

商業城美食廣場於5月1日勞動節正式開幕，因此部份食肆及商戶正在裝修。惟相隔半個月，今早的人流已不亞於福田星河COCO Park，目測大部份為港人。其中家庭主婦蒙小姐今個月已第二次到美食廣場買餸，她大讚商業城翻新後充滿新鮮感及氣氛熱鬧︰「以前一塊空地，好多啲納雜嘢，同埋即係好多乞丐咁。但𠵱家好熱鬧，有少少似香港嗰種感覺。」

翻新後第二次逛美食城花$200買騸雞︰香港要幾百蚊隻

蒙小姐又讚內地的消費水平低，指美食廣場包羅萬有，因此今次經朋友介紹下，便考慮購買餃子及騸雞（即被閹的公雞）。她並介紹該騸雞每隻只售人民幣188元（折合約207元），相比香港動輒售數百元便宜。

香港大騸雞好貴，但呢個大騸雞我上次朋友買咗話好好食。我又見到價錢平過香港好多，香港係幾百蚊隻，所以都想買隻雞返去食。 家庭主婦蒙小姐

年輕人首次逛商業城讚選擇豐富、喜茶比香港平

此外，有年輕人亦趁假期陪伴家人北上飲茶。不願上鏡的石姓港人兩姐妹表示，平時主要留港消費，今日首次逛羅湖商業城，感覺較香港商場多元化，美食的選擇更豐富。她們並光顧喜茶，大讚價格便宜，「香港起碼三、四十蚊一杯，呢度只係十幾蚊。」

商戶對新場的表現亦感到滿意，主打即叫即燒的五稻燒雞，由於每隻雞以木炭燒烤，需時25分鐘才出爐，但仍無礙港人的消費意欲。店員Suki透露，公司察覺到口岸龐大的人流可帶來商機，因此決定進駐在美食廣場，而事實上自5月1日新店開業至今，港人便佔顧客的80%。「如果朋友識貨既話，覺得我哋燒雞呢25分鐘係值得等。」

鴻發燒臘店店員朱小姐表示，不少港人仍未得悉美食廣場開幕，但她認為蓮塘口岸商場較為擠迫，不如美食廣場寬敞，可提供更舒適的環境讓港人買餸，估計人流仍有上升空間。她又稱港人講求新鮮，因此白切雞較受歡迎，「好多香港人過黎講呢，香港啲雞我食兩啖啫，但呢度啲雞我食兩隻。」

▼2023年1月8日 直擊通關首日羅湖商業城▼



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數碼店疫情結業再重返商業城 冀食肆帶旺人流

除了美食廣場外，羅湖商業城仍保留過去的手機配件店、眼鏡店等。永興數碼店主陳先生早於10多年前，已在商業城開設樓上舖，惟疫情期間一度因捱不住結業，直至最近得悉商業城翻新才重新開業。他透露目前生意額一般，但抱持樂觀的態度，期待隨着更多食肆開業，可帶旺整個商場人流。「我哋都係博下博下，等人流多啲試下做下。」