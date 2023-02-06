通關｜羅湖商業城重現客人　店舖老闆放下「打工仔」身份復業

事隔三年，羅湖口岸終於「重見天日」。上周仍是十室九空的羅湖商業城，今日（6日）略見人氣 ，記者到現場直擊，可見部份餐廳已開業，今日營業的商舖亦比通關前多，但商業城內仍是以「吉舖」為主。



不少商舖被迫休息三年，今日始回來開業，有老闆過去幾年「轉身份」成為「打工仔」糊口，終於可以重拾老闆身份，預計半年內可回復三成生意，希望農曆新年已買入的貨品可以賣得出。



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記者今日中午前到羅湖商業城直擊，商場地下的所有攤檔以布蓋着，今日部份攤檔已揭開大布，展示貨品迎接客人，大多以飾物為主，門口餐廳大多已開始營業，本來閉門的快餐店，今天亦開門，大量店員在店舖內接待港人。

羅湖商業城不少天花板頂燈已壞掉熄滅，維修人員在場更換燈泡，慢慢點亮商場各處。亦有店鋪一早回來進行清潔工作及整理貨品，為復業做準備。

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玩具店老闆王先生今晨9時回鋪準備，他說，本來預算農曆新年已通關，故一早已大量「入貨」，故今日開關之前，「保守啲」沒有再入貨，「而家就希望人流多啲啦，之前新年失去咗嘅嘢，全部一次性搵返嚟」。

他的玩具店從2008年開業，過去不少港人會光顧無人機、模型等產品。疫下三年變遷大，他坦言，「有啲咩新貨都唔係咁清楚」，亦不太了解現在的人的喜好，視乎這段時間情況，客人「需要啲咩先入咩」。因為疫情，王先生一度被迫放棄玩具店生意，只保留店舖，並由老闆轉做「打工仔」過活。他預計，全面通關後或需要至少三至六個月時間，方可回復約昔日疫情前的兩至三成生意。

畫廊老闆劉先生亦已立足羅湖商業城17年，今日亦得以提早1小時回店預備開業。他主要售賣畫框及油畫作品，並提供訂製服務：「疫情後我休息了三年，打散工維生，應付家人居住在深圳的開支。」他又提及，羅湖商業城至少三分一商舖已結業，「如果人流唔得嘅話，生意都比較難做」，希望可以慢慢好起來。

手錶售賣店老闆Kelvin 今日決定復業，他稱主要先觀察人流，倘人流理想，則會買入更多貨銷售。Kelvin 本身亦有經營網店，受疫情影響，轉為主攻網上生意，去年防疫政策放寬後，已逐步增加進貨量準備開業，他估計「一開頭最多可回復五成（生意）」。