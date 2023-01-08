通關直擊｜東門人頭湧湧　羅湖商業城十室九空　店員：開門都冇用

疫情下封關近三年，香港與內地今（8日）恢復通關。福田口岸早上人頭湧湧，有港式茶餐廳疫下借錢渡日，苦候三年終迎來過關顧客，整個早上更座無虛席，恢復疫前約八成生意額。



至於過往港人常的東門大街則人頭湧湧，不少居民脫口罩品嚐街頭美食，惟未見港人蹤影。但另一邊廂，羅湖商業城則猶如鬼城，場內十室九空，店主及職員均表示感到失望，希望羅湖口岸可盡快完成工程開關。



福田口岸茶餐廳守業3年終迎來好生意

通關首日早上，深圳福田口岸一帶人頭湧湧，但街上部份食肆仍未復業。「港銘茶餐廳」店主黃小姐表示，在過去封關的三年仍堅持營業，不過因街上人流劇減，開業達12年的總店及一間分店，已撐不住倒閉，目前僅維持小店的經營。

她透露過去三年僅得街坊光顧，晚市僅得100多元生意額，「唔似今日咁翻枱又翻枱。」她更指，由於每日錄得虧損，更需借錢渡日。「我哋都捱咗好耐喇！都捱得好辛苦！」

不過守得雲開見月明，她笑指今早已恢復疫前約八成生意額，由開店起便迎來源源不絕的顧客，整個早上均座無虛席，更需要家人回店幫忙。

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東門人頭湧湧 市民脫罩「掃街」 未見港人蹤影

記者在下午約4時，到港人常到的東門大街直擊。臨近農曆新年，下車後已遙遙傳來劉德華的歌聲，「我恭喜你發財，我恭喜你精彩」，不少店舖已售賣廉價的新年揮春及飾件等，繁華鬧市有如往時旺角西洋菜南街。

走進大街後更是人頭湧湧，沿途多輛電動車在奔馳，老東門商城外的雞翅包飯店、酥小滿唐風牛肉餅店等，均大排長龍。不少深圳本地人「掃街」收獲甚豐，雙手均拿著肉串或茶飲，更直接脫下口罩在街上進食。

惟不論奈雪之茶、商場或是餐廳，仍未發現港人的蹤影，四周全是操普通話的內地人。有美甲店職員表示，在近三年沒有港人的生意後，已改為服務本地人為主。

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羅湖商業城走廊一片灰暗 眼鏡店靠微信朋友圈維繫熟客

不過羅湖口岸相比下顯得冷清，羅湖商業城更猶如鬼城，每層樓均十室九空。因人流稀疏，部份設備如扶手電梯及光管停用，走廊一片灰暗，商場中央的財神像似乎未能帶來運氣。

在商業城已開業20年的「T台眼鏡」，在疫下仍堅持營業，店外喇叭不斷播放「鏡框加鏡片80蚊」吸客。店員李小姐直言：「以前人流非常熙熙釀釀，現在的話一個人都沒有。」

她說，疫前港人佔生意額約九成，幸好經營多年已累積熟客，透過微信朋友圈維繫，像淘寶的形式寄至香港或國外，加上商場寬免租金，才得以繼續經營。不過店舖已由原來的七名員工，裁減至現在僅店員及驗光師二人。

倒閉潮後迎來租舖潮

問到對福田口岸開關的感受，她坦言本來聽說開關感到開心，近日更打掃衞生、更換燈泡，以及及取貨做準備，可惜羅湖口岸仍未恢復，「心裡面非常失落。」

她亦指，熟悉的店舖已搬遷或倒閉，「再不通關會比較心累。」但隨着社會復常，她透露隔壁店舖已重新裝修，幾乎每日均有投資者看好前景，親自前來看舖。

手袋店停業三年後周六夜復業

至於售賣手袋的店舖同樣叫苦連天，店員鄭小姐對今日生意「清零」感到失望。她透露，疫情爆發後已停業，直至昨夜（7日）才復業並打掃店舖衞生，「你冇人，開門都冇用。」

老字號服裝訂製店成逆市奇葩

雖然羅湖口岸一片蕭條，但仍有逆市奇葩。開業32年的服裝訂製店「上海大田洋服」，僅依靠多年來積累的本地客便可生存。店主宋先生直言無壓力，稱講求良心訂製，指疫前港人只佔生意的四成，但他仍希望兩地盡快全面開關，讓生意再增約兩成。「誰都希望生意的環境熱熱鬧鬧，這是很正常。」