長洲飄色｜廿四孝媽沿路伴隨助消暑　《白日之下》色芯冀明年再演

長洲太平清醮今日（15日）下午舉行飄色巡遊，約四時左右結束。扮演《白日之下》女主角余香凝與勞工及福利局局長孫玉菡的小拍檔，順利完成表演後，均表示對今次巡演感到開心。不過天時暑熱，巡遊站立超過一小時，隨行的廿四孝媽媽均沿路伴隨，為子女開風扇、遞雪條助消暑。



扮演余香凝的5歲半黃睿澄（澄澄）首次擔任「色芯」。（廖雁雄攝）

小演員媽媽相隨候命 稱體驗特別有挑戰

扮演余香凝的5歲半黃睿澄（澄澄）首次擔任「色芯」，對飄色體驗感到新鮮和開心，媽媽沿路在旁開風扇、遞雪條等助消暑。巡遊時受到市民夾道歡迎，澄澄指，如果再有機會，下年仍然希望參與飄色。

陪伴澄澄表演的黃媽媽說，對女兒參與飄色感到開心，形容體驗相當特別；她解釋指，「平時都會去好多唔同家庭活動，但今次可以話係最有挑戰（飄色）」。

黃媽媽指，澄澄起初都感到緊張、「扭計」，擔心愛女未必可以堅持，但一路上受到很多人鼓勵，她也不時安撫女兒的情緒，最終澄澄可以順利完成巡遊，未料女兒仍希望來年繼續參與。

《白日之下》小拍檔蔡洺翰（圖左）及黃睿澄與媽媽一同受訪，分享參與飄色的感受。（廖雁雄攝）

蔡洺翰扮演勞福局長孫玉菡。（廖雁雄攝）

小演員參與飄色感開心 明年「超齡」冀仍能參加

去年曾扮演首富李嘉誠、今年飾演勞福局長孫玉菡的蔡洺翰，同樣對今次表演感到開心。在街頭巡遊時，「色芯」要站立約一個多小時，他指，雖然有人幫忙撥涼，但今年仍覺得很熱。

蔡媽媽解釋，練習飄色時，只需試企約15分鐘，與真實表演時間有差距，加上今年洺翰擔任「下色芯」位置，「要企足全程」，所以即使天氣不算太熱，也容易感到疲累。洺翰去年首次參與時是擔任「上色芯」，有機會坐在稱為「色梗」的支架座位休息，對比之下，今年角色則較為辛苦。

至於來年會否繼續參與，洺翰說希望繼續，但沒有想到要扮演哪位名人。蔡媽媽則笑指，洺翰明年已經7歲，可能會再長高、增磅，屆時就未必合資格，不過若然有機會，仍會讓他參與，因為經歷過飄色體驗，對洺翰成長都有幫助，令他變得更大膽。

▼長洲太平清醮飄色巡遊2024▼

