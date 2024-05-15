長洲太平清醮｜郭錦記平安包打蛇餅　市民排兩轉未買齊三款感失望

今日（15日）長洲太平清醮，有不少市民特意前往長洲看飄色、搶包山，買平安包亦是重要行程，郭錦記餅店門前的人龍持續有約50人，他們無懼烈日當空，都要排排隊，相信吃過平安包可保平安。



有市民早上排了1個半小時，才得知三色平安包的蓮蓉味未出爐，只可買兩種口味，唯有吃過午飯回來再排，遇上被告知要等飄色巡遊完結後才可再排隊買，對於排兩次未能買齊三款口味，感到失望。



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烈日當空下排隊人龍約50人 延伸至一個街口

長洲太平清醮正日，除了看飄色巡遊及搶包山之外，有不少市民入鄉隨俗買平安包。郭錦記是長洲其中一間老字號餅店，賣蓮蓉、蔴蓉、豆沙三色平安包。

記者在中午12時半到郭錦記，發現門前街道經已封路，因1時半會有飄色巡遊，買平安包的顧客需要在對面街的街口排隊，人龍一直排到下一個街口的轉彎處，目測約50人。

下午1時腰斬人龍 讓路飄色巡遊後再排過

在1時左右，郭錦記的職員告知門外排隊的人龍，因快要進行飄色巡遊，暫時未能賣包，需要待飄色完結才可再買，排隊人龍遂解散並離開。

排兩轉未買齊三色 蓮蓉包未整好

已經排了1小時的麥女士對此安排頗有微言，她早上已經排了1個半小時，只買到其中2款口味，「三色要有齊，頭先冇得買蓮蓉包」，職員解釋蓮蓉包「未整好」，於是她先去食飯，中午12時再來排第二次隊，希望可買到蓮蓉包，集齊三色。

她排到下午1時左右，職員告知要待飄色巡遊後才可再排隊買包，她認為並不公道，「個個排個幾鐘頭，又話冇得買」。她是近6、7年才開始買平安包，自此愛上食平安包，「閒時都會入嚟買」，今日是趁熱鬧，特意從元朗前來買。

有市民第一次買平安包：望伴侶食後可平安

張小姐和何先生第一次買平安包，「一直知道有但未食過」，今次打算買2個蓮蓉味的平安包試，寓意「平平安安、開開心心，所有嘢都順順利利」。張小姐表示，是何先生之前病了，她盼對方吃過平安包後「保平安」。兩人排隊約10分鐘，眼見人龍十分長，仍覺得「一年排一次都冇所謂。」

張小姐稱，「預咗今日會好多人，所以9點就搭船入嚟」，但她認為長洲的人流比想像中更少，「以為成條街會逼得好緊要」，到後發現街道尚有空間可走動。

買平安包習慣有十年

5日前已到長洲參加「攀爬嘉年華」的鍾太，今日再與丈夫和兒子入長洲觀賞飄色，因距離巡遊尚有時間，故前來餅店買平安包，「之前嘉年華嚟買咗，就當係買咗個平安，今日正日入嚟睇飄色，覺得時間夠就順便買埋」。她在12時半開始排隊，排了逾半小時，才排到人龍的中間位置。

她表示，買平安包這傳統習慣已維持近10年，希望食了平安包一家人可平平安安，今次會買6個，每樣口味都買，「樣樣都試下。」