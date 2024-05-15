長洲飄色｜街頭巷尾逼爆途人等候巡遊隊伍　有市民暈眩但無礙

長洲今日（15日）下午舉行飄色巡遊，上午陸續有大批居民及外來遊客到達島上大小街道，等候巡遊隊伍途經，至中午時分，在值理會附近有名女士不適暈眩，醫療輔助隊趕快到達，現場所見，不適的女士清醒，在途人幫忙下，坐在凳子休息，沒有大礙。



中午12時許，在長洲值理會附近，已逼爆等候飄色隊伍的居民和旅客，忽然在街頭傳出騷動，原來有一名女士暈眩，同行男士及旁邊的市民加以照料，在附近候命的警方及醫療輔助隊，很快便趕到現場，該名女士獲街坊提供的膠凳坐下休息，保持清醒，有男士用凍水樽貼近她的臉頰，為她降溫。

翻查天文台資料，長洲在中午12時氣溫28度，較市區低一度。