西九龍廢物轉運站損石壆　垃圾車屢跌垃圾槽　謝展寰促環署交報告

西九龍廢物轉運站屢現垃圾車跌入垃圾槽意外，有工會指，近月收到很多司機投訴，站內垃圾堆積如山，加上多個垃圾槽前協助司機停車的石壆損毀，更在數日內發生三宗垃圾車跌入垃圾槽的意外，不少司機更直言「去西九龍倒垃圾仲危險過爬獅子山，隨時會死」。蕭德雄指，現時西九龍廢物轉運站的外判商僅上情任數月，但目前情況已反映現時外判商管理非常有問題，急需改善。



環境及生態局今日（16日）表示，意外中沒有人受傷及事情已即時解決，惟承辦商沒有向環保署通報有關意外，署方在上星期四 （9日）才獲悉事件。環保署已即時責成承辦商進行緊急維修，所有損壞的路壆已經完成維修。環境及生態局局長謝展寰亦要求署方就事件在一個月內提交報告，並要求檢視現行監管制度。



西九龍廢物轉運站屢現垃圾車跌入垃圾槽意外，站內垃圾堆積如山，加上多個垃圾槽前協助司機停車的石壆損毀，更在數日內發生三宗垃圾車跌入垃圾槽的意外。（資料圖片）

西九龍廢物轉運站本月接連發生垃圾車跌入垃圾槽的意外，其中兩次車身一半跌入槽，最嚴重的一次發生在本月6日，更是全車跌入垃圾槽中，司機仍在車內。

汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會主任蕭德雄指，近月收到很多司機投訴，西九龍廢物轉運站的垃圾堆積如山，加上多個垃圾槽前協助司機停車的石壆損毀，更在數日內發生三宗垃圾車跌入垃圾槽的意外，不少司機更直言「去西九龍倒垃圾仲危險過爬獅子山，隨時會死」。

蕭德雄指，現時西九龍廢物轉運站的外判商僅上任數月，但目前情況已反映現時外判商管理非常有問題，急需改善。

環保署回覆傳媒時曾稱，職員每日視察廢物轉運站的運作，惟沒發現石壆受損，他質疑署方巡查的方法，又指現在場內垃圾不再是落地即有剷車剷走，以致經常堆積如山，認為巡視者有機會根本未有留意垃圾堆下的石壆是否有損壞。

蕭德雄指，現時西九龍廢物轉運站的外判商僅上任數月，但目前情況已反映現時外判商管理非常有問題，急需改善。（資料圖片）

環保署稱上周四才獲悉事件 已即時責成承辦商進行緊急維修

環境及生態局今日透過Facebook回應，表示西九龍廢物轉運站上星期曾發生垃圾車在倒車傾倒廢物時發生意外，由於防止過度倒車的石壆損毀，導至有垃圾車車尾擱在垃圾槽邊。因為沒有人受傷及事情已即時解決，承辦商沒有向環保署通報有關意外，直至上星期四署方才獲悉事件。

環保署稱，已即時責成承辦商進行緊急維修，所有損壞的路壆已經完成維修。

謝展寰視察西九龍廢物轉運站 要求署方月內交報告及監管制度

環保署指，環境及生態局局長謝展寰在得悉西九龍廢物轉運站近期曾有垃圾車傾倒廢物時發生意外後，於今早到西九龍廢物轉運站視察。

謝展寰責成環保署作為監管當局，需就事件在一個月內提交報告，並要求署方檢視現行監管制度，作出改善，以免再有同類事件發生，讓從業員可以在安全及健康的環境下工作。