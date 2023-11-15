職安健｜周小松斥工地巡查有漏洞　孫玉菡：工人要明白條命係自己

立法會今天（15日）開大會，其中一項議員口頭質詢關注職安健。勞聯議員周小松質疑工地巡查有漏洞，工人會「提水」影響成效，認為打擊衛生黑點策略更理想，「見到卓司長呢，就死神來了」。勞工及福利局局長孫玉菡表示，前線工人要明白「條命係自己」，工業安全是雙方責任。



發展局局長甯漢豪表示，評審標書時有3成評估與安全及表現有關，亦會在標書要求承建商交代安全規劃。（林靄怡攝）

何敬康冀從招標條件入手加強職安健

新民黨立法會議員何敬康提出口頭質詢，關注近期接連發生致命工業意外，當局會否從招標條件入手加強職安健，例如將工地安全監督、風險評估、工地智能技術等加入招標標準。

發展局局長甯漢豪表示，評審標書時有3成評估與安全及表現有關，亦會在標書要求承建商交代安全規劃，倘涉及提供安全服務，政府在招標時會指明金額，承建商不用就安全項目競投。除此之外，她指承建商會有季度報告，將表現反映在評核分數上，對競投項目有一定影響，又稱3000萬以上工務工程必須安裝安全智慧工地系統，政府會和建造業議會合作，鼓勵私人承辦商安裝系統。

孫玉菡說工人要明白「條命係自己」，強調工業安全是雙方責任。（林靄怡攝）

周小松斥工地巡查有漏洞 有工人會「通水」

勞聯立法會議員周小松說，九月至今已有六位工人因工業意外死亡，情況令人痛心，批評當局巡查情況不理想，指當政府派人到工地巡察時，「已經（有人）對講機call入去，入面所有無戴安全帶嘅、無戴安全帽嘅、做緊呢啲嘢嘅，全部落曬嚟，一分鐘就全部落曬嚟，呢個就係實際情況」，認為政府巡察街道衞生的策略更有成效，「捉到你驚、捉到你怕，見到卓司長呢，就死神來了」，建議當局持續性地高調巡查。

孫玉菡說工人要明白「條命係自己」，強調工業安全是雙方責任，勞工處會盡力巡查，以及針對高風險的工序巡查，更期望全社會一同重視工業安全，呼籲市民倘見到危險情況亦應舉報。孫玉菡又指，當局未來一年會檢討《建築物條例》和提出修訂建議，對有問題承建商同步檢控和紀律處分，考慮提高紀律處分罰則，例如停牌期限、罰款水平和譴責條款等。

工聯會陸頌雄詢問香港會否考慮參考內地規管工地安全的做法。（林靄怡攝）

陸頌雄冀參考內地監管工業安全

工聯會陸頌雄提到，內地在工業安全方面有「三同時」的立法規管，即安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、及同時使用，詢問香港會否考慮參考內地做法？甯漢豪表示，聽到業界有聲音要求將建造業設計指引轉為法例，但有業界擔心設計或誤墮法網，故暫時要再觀察。

實政圓桌田北辰詢問政府為何不強制所有公私營地盤使用智慧安全工地系統。（林靄怡攝）

田北辰質疑沒強制所有地盤使用智慧安全系統

實政圓桌田北辰則認為，相關指引不夠清晰、有人未有跟足指引，詢問政府為何不強制所有公私營地盤使用智慧安全工地系統。孫玉菡表示，香港的地理形勢不一，多工地的地形使用智慧安全系統有挑戰性。