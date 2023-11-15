職安健｜周小松斥工地巡查有漏洞 孫玉菡：工人要明白條命係自己
立法會今天（15日）開大會，其中一項議員口頭質詢關注職安健。勞聯議員周小松質疑工地巡查有漏洞，工人會「提水」影響成效，認為打擊衛生黑點策略更理想，「見到卓司長呢，就死神來了」。勞工及福利局局長孫玉菡表示，前線工人要明白「條命係自己」，工業安全是雙方責任。
何敬康冀從招標條件入手加強職安健
新民黨立法會議員何敬康提出口頭質詢，關注近期接連發生致命工業意外，當局會否從招標條件入手加強職安健，例如將工地安全監督、風險評估、工地智能技術等加入招標標準。
發展局局長甯漢豪表示，評審標書時有3成評估與安全及表現有關，亦會在標書要求承建商交代安全規劃，倘涉及提供安全服務，政府在招標時會指明金額，承建商不用就安全項目競投。除此之外，她指承建商會有季度報告，將表現反映在評核分數上，對競投項目有一定影響，又稱3000萬以上工務工程必須安裝安全智慧工地系統，政府會和建造業議會合作，鼓勵私人承辦商安裝系統。
周小松斥工地巡查有漏洞 有工人會「通水」
勞聯立法會議員周小松說，九月至今已有六位工人因工業意外死亡，情況令人痛心，批評當局巡查情況不理想，指當政府派人到工地巡察時，「已經（有人）對講機call入去，入面所有無戴安全帶嘅、無戴安全帽嘅、做緊呢啲嘢嘅，全部落曬嚟，一分鐘就全部落曬嚟，呢個就係實際情況」，認為政府巡察街道衞生的策略更有成效，「捉到你驚、捉到你怕，見到卓司長呢，就死神來了」，建議當局持續性地高調巡查。
孫玉菡說工人要明白「條命係自己」，強調工業安全是雙方責任，勞工處會盡力巡查，以及針對高風險的工序巡查，更期望全社會一同重視工業安全，呼籲市民倘見到危險情況亦應舉報。孫玉菡又指，當局未來一年會檢討《建築物條例》和提出修訂建議，對有問題承建商同步檢控和紀律處分，考慮提高紀律處分罰則，例如停牌期限、罰款水平和譴責條款等。
陸頌雄冀參考內地監管工業安全
工聯會陸頌雄提到，內地在工業安全方面有「三同時」的立法規管，即安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工、及同時使用，詢問香港會否考慮參考內地做法？甯漢豪表示，聽到業界有聲音要求將建造業設計指引轉為法例，但有業界擔心設計或誤墮法網，故暫時要再觀察。
田北辰質疑沒強制所有地盤使用智慧安全系統
實政圓桌田北辰則認為，相關指引不夠清晰、有人未有跟足指引，詢問政府為何不強制所有公私營地盤使用智慧安全工地系統。孫玉菡表示，香港的地理形勢不一，多工地的地形使用智慧安全系統有挑戰性。