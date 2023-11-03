工傷｜孫玉菡指職安例夠阻嚇力　減少意外不一定靠罰：大家要齊心

奪命工業意外不止，勞工及福利局局長孫玉菡今（3日）出席電台節目時被問到需否再提升職安健條例罰則時，指現時條例阻嚇力足夠，認為要做好職安健不一定要靠懲罰，如教育、巡視、培訓及科技等都要做好，「我相信我哋有可能做得好。」



被問到目前弱智成年人士宿舍平均輪候時間長達12年，孫玉菡表示，同意「目前確實係需要等候」，政府會盡可能找地方興建新宿舍，但承認覓地有困難，會透過暫托等其他措施支援照顧者。



去年施政報告向工傷訂立績效指標（KPI）提到將五年平均每千名建造業工人的工業意外率減低至少10%，惟今年施政報告則未有著墨。勞工及福利局局長孫玉菡今（3日）出席電台節目時，被問到需否再提升職安健條例的罪則時指現時條例在四月時已修例，罰則已數以倍計提升，認為阻嚇力足夠，強調要做好職安健不一定要夠懲罰，如教育、巡視、培訓及科技等都要做好，「我相信我哋有可能做得好。」

至於針對奪命工傷，孫玉菡表示，要減少相關意外「大家都要齊心」，不論是社會、僱主、不同判頭及工人都要做足安全措施。他重申，在不同途徑可以做好職安健，如高空工作只要扣好安全帶就可以避免發生意外，惟每年仍有不少類似意外發生故在工人培訓及系統設置都要再加強，「可能大家會覺得慢咗少少，但真係千祈唔好咁諗。」

孫玉菡指，因未來合適的公營房屋項目中會預留等同約5%總樓面面積作院舍，故長遠而言供應會增加。(資料圖片／林靄怡攝)

今年施政報告亦提到支援照顧者措施，包括成立專隊支援特殊學校離校生及其照顧者，包括提供照顧技巧及心理適應等予照顧者。被問到目前弱智成年人士宿舍平均輪候時間長達12年，孫玉菡表示，因未來合適的公營房屋項目中會預留等同約5%總樓面面積作院舍，故長遠而言供應會增加，惟同意「目前確實係需要等候」，政府會盡可能找地方興建新宿舍，但承認覓地有困難，會透過暫托等其他措施支援照顧者。

至於貧窮線方面，他則重申，貧窮線有很多不足之處，應該用多維指標去量度。希望今年底可以就有關指標有新的量度方法，否則也期望盡可能明年初有新框架出台。