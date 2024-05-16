警務處「安全城市大使」周歲增36人　的士業大使協助乘客避過受騙

警務處「安全城市大使」計劃今日（16日）舉行一周年暨2024委任儀式，今年再新增36位大使，分別來自飲食集團、大型運輸公司、出版社、青年團體、醫療機構等，他們會從不同渠道，如的士座位、公司內聯網、商場屏幕，甚至在飲品紙杯上，宣揚防騙訊息，連同去年的47位大使，共計83位。警務處處長蕭澤頤在致辭時表示，遍佈不同行業的大使，能建立覆蓋面更廣的防騙網絡，幫助警方向市民宣揚防騙訊息。



新加入的大使、泰和車行董事伍海山表示，曾有的士司機在接載一名婆婆後，「聽佢電話講好似好心急去攞錢」，在善意提醒後成功阻止騙案發生。他盼前線司機可多關心乘客，進一步傳揚防騙意識。



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今年頭4月的詐騙案約1萬宗 近幾年首次下跌

蕭澤頤在致辭時指出，今年首4個月的整體罪案有28,786宗，較去年同期升3.1%，當中大部分來自盜竊案、裸聊勒索案和爆竊案；至於在往年佔整體罪案4成的詐騙案，在今年首4個月錄得10,235宗，較去年同期下跌2.2%。他稱，這是過去幾年以來，首次出現降幅。

投資騙案上升3成 有退休高層被騙300萬

在今年首4月約1萬宗詐騙案當中，投資騙案較去年同期上升3成，蕭澤頤分享其中一個新案例，一名60多歲的退休公營機構高層，在騙徒向其聲稱有高回報的投資後，便將3萬元交予其投資，1日內就有高回報收益，於是在確定所賺的回報真的可從銀行提取後，就一次過「瞓身」給騙徒300萬元投資，結果是血本無歸。

警務處處長蕭澤頤在致辭時表示，今年頭4個月的整體罪案較去年同期升3.1%，不過，往年佔整體罪案4成的詐騙案，在今年頭4個月錄得約1萬宗，較去年同期下跌2.2%，他表示，這是過去幾年以來，首次錄得降幅。（廖雁雄攝）

蕭澤頤強調，「而家騙徒集團好肯使，即係你投資少少，佢畀返少少盈利你」，讓受害者相信投資真有回報，但是騙徒給予的「甜頭」，永遠無受害者已投資的本金多，他再三呼籲市民，勿相信有「低投資，高回報」的投資。

至於其他騙案，蕭表示，與去年首4個月的數據相比，大部分詐騙在今年同期都有降幅，電話騙案、網戀騙案、網上求職騙案下降約3至4成，而網購騙案則減少3.3%。

蕭澤頤：內地官員絕對不會直接打畀你調查案件

他特別提及電話騙案中的兩類，分別是「猜猜我是誰」以及「假扮官員」，後者涉及的電話騙案在今年首4個月中，較去年同期上升逾一成，他強調，如市民接聽到內地官員要求協助調查案件的電話，可即時冚線，「內地官員絕對不會直接打畀你調查案件，而係會經香港警隊去調查。」

今年新大使之一的泰和車行有限公司董事伍海山，希望前線的士司機可「行多一步」，留意乘客疑似被騙的情況，幫助制止騙案發生。（廖雁雄攝）

的士業安全大使：的士是一平台傳播防騙訊息

泰和車行有限公司董事伍海山，是今次新委任的「安全城市大使」之一，他表示，的士每次載不同乘客，因此可接觸不同市民，是一個平台傳播防騙訊息。他分享曾有的士司機成功阻止騙案發生，「有個婆婆叫的士車去銀行，司機聽佢電話講好似好心急去攞錢」，便善意提醒婆婆是否受騙，「最後協助到警方拉騙徒。」

2,000輛的士已貼有最新防騙資訊

他認為，的士司機如見乘客疑似受騙，可多關心，「行多一步」，幫助制止騙案的發生，「前線同事可以留心乘客，有冇啲聽住電話好似好驚、好心急攞錢」，從而了解並宣揚防騙訊息。除此之外，泰和車行連同部分「的士call台」，在約2,000輛的士的椅背等當眼位置，免費張貼警方提供的最新防騙資訊。

警察防罪科在去年5月委任47位「安全城市大使」，至今已一周年，今年再委任另外36位新大使，他們分別來自飲食集團、大型運輸公司、青年制服團隊、出版社等。（廖雁雄攝）

「安全城市大使」計劃一周年暨2024委任儀式，今年新設「安全城市大使卓越貢獻獎」，以表揚去年8位的大使，包括領展、信和集團等。今年新增的36位大使包括大家樂、美心集團、港鐵、聯合出版（集團）有限公司、香港青少年軍總會、盈健醫療等。

計劃亦包括自去年5月推出的「安全城市．香港」網站，這一站式網絡平台為市民和旅客提供不同防罪資訊，如「教學資源」供老師掌握防罪資訊、「遊客小貼士」以及「個人安全」等各類防騙訊息，截至今年5月初，網站累積逾600萬人次點擊。