指同袍說穢話罵妻母索償　警員錯向警務處提控　須付訟費5.6萬元

警員聲稱與同袍口角時，對方曾說：「你老婆畀我X」、「阿媽畀我X」等話，認為同袍言辭有性騷擾之嫌，因而入稟區域法院控告同袍及警務處涉違反《性別歧視條例》，要求賠償16萬。警員後來終止對警務處的申索，警務處事後要求取回訟費，法官梁國安今(2日)下判辭，指根據事發情景，認為同袍所言只屬辱罵之言，並不涉任何性挑釁或性要求，警方接到其投訴亦有作跟進，認為警員仍對處方的申索屬輕率，須付處方訟費5.6萬元。



原告去年已終止對警務處的申索

原是吳漢森（譯音），被告林文龍（譯音，下稱：首被告）及香港警務處。原告提出涉及的性騷擾指控發生於2021年6月19日，他指林作出粗魯及冒犯的行為，並重複地說出「你老婆畀我X」、「阿媽畀我X」等穢話。原告於2023年10月12日申請終止對處方的申索，處方之後要求取回訟費。

原告吳漢森指同袍講穢話罵其妻母，曾入稟區域法院向同袍及警務處索償。

性騷擾需含不善意的性挑釁

法官在判辭指，根據案例，性騷擾的法律定義指，言語中需帶有不善意的性挑釁或性要求，或要包含性行為的意思，但梁官認為林在事件中所說的話在廣東話的世界中，只是一般爭吵時用來罵人的話，雖然有用上與性相關的字詞，但不一定構成性騷擾。就事件的背景，林說該些話時並非想構成任何性挑釁，或想達致任何性行為，林的語句雖有提及原告的母親或妻子，亦只是語言的習慣。

指林突對其妻母有性興趣屬異想天開的論點

梁官認為，綜合案件的各項因素，認為林當時的話僅屬吵架中說出的羞辱人的話，若以此指林是突然對原告的妻子或母親有性興趣，實屬異想天開的論點。

警方接到投訴後有作跟進

梁官又指，原告曾向警方作出投訴，警方之後有作跟進，後來原告亦有向平機會投訴，並要求警方暫停調查。原告針對警方的申索是輕率的，故認為原告需支付警務處5.6萬元訟費。

案件編號：DCEO 7/2023