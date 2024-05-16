年輕時追捕露械狂　三孩之母憂女兒受「黑暴」影響　投身輔警身教

原本在醫院任職抽血員的Fanny，事業穩定，擁有自己家庭，本應無憂無慮，但2019年的一場社會運動，很多年輕人投身當中，當時她的兩名女兒分別就讀大學和高中，Fanny很擔心她們的觀念會受到影響，她希望做人要正直誠實，於是以逾42歲之齡毅然投身考輔警，就是透過以身作則，希望女兒們明白做人要正直誠實。



Fanny樹立榜樣的決心，令她在應付輔警遴選時，不惜進行每星期三至四次長跑訓練，務求盡快回復狀態，最終克服重重困難，獲得取錄。如今長女大學畢業，她鼓勵對方投考督察，幼女則修讀護士課程，這位母親的兩個身份，相信得以傳承下一代。



Fanny原來從小已與警察結緣，她曾與同學遇到「露械狂」，但她並不畏懼，在報警後協助警察兜截，因看到警察分工合作落力追捕的情景，在她心中埋下成為警察的正義種子。（警聲圖片）

最新一期警務處《警聲》的主角Fanny，現年47歲，育有兩女一子，原本是一名普通的母親，在醫院任職抽血員，事業穩定，但五年前本港一場社會運動，令她有新的使命。

讀書到中三便投身社會工作的Fanny，經過報讀毅進課程後，從事抽血員，事業變得穩定，但2019年發生的「黑暴事件」對她產生巨大衝擊，她表示，「當時兩名女兒分別就讀大學和高中，我很擔心她們的觀念會受到影響。相比追求學歷和成就，我更希望她們做人正直誠實，為社會帶來貢獻。」

其實，她早於16歲時因為遇上「露械狂」，曾經協助警察追捕疑犯，但這次經歷雖然為她埋下當警察的種子，然而種子未有成長出來，令她投身警校，反而成為母親後，不想適值青少年的兩名女兒受到社會氛圍影響，付諸身教，投身輔警，那顆埋下的種子終於茁壯成長，「我決定以身作則投考輔警，我希望像30年前幫助我的警察一樣儆惡懲奸。」

回首Fanny的少女時代，已經見義勇為，「16歲那年，我和同學在便利店內，見到一名男子站在對面馬路向我們『露械』。我不單未有害怕，還嘗試追出去，不過那名壞人很快失去蹤影，那一刻既憤怒又無奈。報案後，我登上警車協助警察兜截，親睹很多警察分工合作落力追捕，深受感動。」

Fanny（左一）作為三個小孩的母親，她希望繼續以自己鍥而不捨的精神感染子女。在大女大學畢業後，Fanny鼓勵她投考警務督察；小女兒亦正修讀護士課程，希望踏其足印，投身醫療界。（警聲圖片）

Fanny在待初生兒子最需要照顧的關鍵幾年過後，便投考輔警。為了應付遴選，她每星期最少進行三至四次長跑訓練，務求盡快回復狀態。她憑著為女兒樹立正面榜樣的決心，最終成功獲得取錄。

她回憶受訓過程，波折不少，例如在射擊方面，再次因為她是左撇子而帶來煩惱，幸得教官耐心指導，使她能克服困難，終於如願成為輔警 。

Fanny作為三名子女的母親，她希望繼續以自己鍥而不捨的精神感染子女。在大女大學畢業後，Fanny鼓勵她投考警務督察；小女兒亦正修讀護士課程，希望踏其足印，投身醫療界。