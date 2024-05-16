考車犯錯後圖以美心月餅券賄賂考官　女保安認罪囚兩個月

女保安涉在私家車駕駛考試的泊位試中犯大錯後，圖以一張價值約400元的美心白蓮蓉月餅券行賄運輸署考牌官，以換取考試及格，期間曾向考牌官稱「請你食月餅」。女保安早前承認一項向公職人員提供利益罪，裁判官今(16日)在沙田法院判刑時， 斥責女保安行賄考牌官，影響考牌制度，損害公眾利益，決定判囚兩個月。



被告李正春，54歲，早前承認一項向公職人員提供利益罪。案情指，被告於於2023年9月14日，即臨近中秋節前，到香港駕駛學院(沙田)內的駕駛考試中心參加私家車駕駛考試，一名運輸署二級考牌主任獲隨機指派主考。

被告「泊位試」嚴重犯錯後 兩度把一個信封給予考牌主任 稱「請你食月餅」

惟被告在「泊位試」嚴重犯錯，把部份車身泊在指定泊位界線以外。她其後兩度把一個信封給予考牌主任，並稱「請你食月餅」。考牌主任曾打開信封，發現內有一張美心白蓮蓉月餅券，意識到被告圖以月餅券行賄，換取考試合格。由於被告「路試」犯下另一個嚴重錯誤，最終被評定為不合格。考牌主任其後向運輸署匯報事件，廉署同日接獲轉介後，到駕駛考試中心拘捕被告。

案件編號：STCC 993/ 2024